Asian Games 2026: भारतीय पुरुष कबड्डी संघ उपांत्य फेरीत! बांगलादेशला लोळवले, आता उपांत्य फेरीत Pakistanला भिडणार?

Pakistan could face India in Asian Games kabaddi Semi final : भारतीय पुरुष कबड्डी संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. बुधवारी झालेल्या सामन्यात त्यांनी बांगलादेशचा ४८-२५ असा पराभव करून विजयाची हॅटट्रिक पूर्ण केली. भारताने या विजयासह अ गटात अव्वल स्थानावरील पकड मजबूत केली आणि उपांत्य फेरीत त्यांना कदाचित पाकिस्तानचा ( IND vs PAK) सामना करावा लागणार आहे..साखळी फेरीतील तिसऱ्या लढतीत भारतीय संघाने निर्विवाद वर्चस्व गाजवले. त्यांनी बांगलादेशचा बचाव पूर्णपणे भेदून पहिल्या हाफमध्ये चढाईचे १८ व ७ बोनस गुण जमा केले. या सत्रात बांगलादेशला दोनवेळा ऑल आऊट करत अधिकच्या चार गुणांची भर घातली. बांगलादेशला भारतीय खेळाडूंना रोखणे अवघड झाले होते. त्यांना पहिल्या सत्रात चढाईचे पाच व बोनसचे तीन असे ८ गुण मिळवता आले. भारताने पहिल्या हाफमध्ये २९-९ अशी आघाडी घेतली होती..Asian Games 2026: मीराबाई चानूची स्वप्नपूर्ती! आशियाई क्रीडा स्पर्धेत जिंकले पहिले पदक; २८ वर्षांचा भारताचा दुष्काळ संपवला... .दुसऱ्या हाफमध्ये भारताची दादागिरी कायम दिसेल असे वाटत असताना बांगलादेशने कडवी टक्कर दिली. बांगलादेशने ८ चढाईचे व ८ बोनस असे एकूण १६ गुण कमावले, तेच भारताला १९ गुण कमावता आले. पहिल्या हाफमधील दमदार कामगिरीमुळे भारताने हा सामना ४८-२५ असा जिंकला..भारतीय पुरुष संघाने यापूर्वीच्या सामन्यांत यजमान जपान व कोरिया यांच्यावर दणदणीत विजय मिळवले होते. त्यांचा शेवटचा साखळी सामाना चायनिस तैपेईसोबत २४ सप्टेंबरला होईल. भारतीय पुरुष संघाला आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील नववे सुवर्णपदक खुणावतेय. अ गटात बांगलादेश ४ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ब गटात थायलंड ६ गटात अव्वल स्थानी आहे, तर इराण व पाकिस्तान हे प्रत्येकी ४ गुणांसह दुसऱ्या स्थानासाठी जोर लावताना दिसत आहेत. पाकिस्तान या गटात दुसऱ्या स्थानी राहिल्यास उपांत्य फेरीत त्यांचा सामना अ गटातील अव्वल स्थानावरील भारताशी होऊ शकतो..Asian Games Cricket : वैभव सूर्यवंशी तिसऱ्या क्रमांकावर, संजू सॅमसन-अभिषेक शर्मा ओपनर; टीम इंडियाची बॅटिंग लाईनअप... .दुसरीकडे महिला कबड्डी संघानेही आज इराणवर ३७-२३ असा विजय मिळवला. पहिल्या हाफमध्ये भारताला ( १९-१५) इराणकडून सडेतोड उत्तर मिळाले, परंतु भारतीय खेळांडूनी जबरदस्त खेळ करून दुसऱ्या हाफमध्ये १८-८ असा फरक ठेवला आणि हा सामना जिंकला. भारतीय संघ अ गटात ४ गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर इराण अव्वल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.