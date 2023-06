By

नवी दिल्ली : भारतीय नेमबाज धनुष श्रीकांत यानं जर्मनीत सुरु असलेल्या ISSF ज्युनिअर वर्ल्ड कपमध्ये सुवर्ण पदकाला गवसणी घातली आहे. त्यानं पुरुषांच्या १० मीटर एअर रायफल प्रकारात भारताचं नाव उंचावलं आहे. (Indian shooter Dhanush Srikanth wins gold in men 10m air rifle event in ISSF Junior World Cup in Germany)