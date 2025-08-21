Asian Shooting Championship: भारतीय नेमबाजांची पदकांची लयलूट; आशियाई नेमबाजी, वरिष्ठ विभागात अनंत जीतला सुवर्णपदक

नवी दिल्ली : भारतीय नेमबाजांची आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेतील पदकांची लयलूट बुधवारीही कायम राहिली. ऑलिंपियन खेळाडू अनंत जीत सिंह नारुका याने पुरुषांच्या स्कीट प्रकारात सुवर्णपदक पटकावत दिवस गाजवला..भारतीय खेळाडूंनी ज्युनियर व युथ विभागातही सुवर्णपदक पटकावले. आता भारतीय संघाने १९ पदकांची कमाई केली आहे. यामध्ये नऊ सुवर्णपदकांचा समावेश असून प्रत्येकी पाच रौप्यपदके व ब्राँझपदके पटकावण्यात भारतीयांना यश लाभले आहे..Neeraj Chopra: ऑलिंपिक पदकविजेता नीरज चोप्राची ब्रुसेल्स स्पर्धेतून माघार, पण अंतिम फेरीत दाखवणार आपला दम.आशियाई नेमबाजी अजिंक्यपद स्पर्धा कझाकस्तानमध्ये सुरू आहे. अनंत जीत याने पात्रता फेरीमध्ये ११९ गुणांची कमाई करीत तिसरा क्रमांक पटकावला; मात्र अंतिम फेरीत भारतीय खेळाडूने उल्लेखनीय कामगिरी केली. अंतिम फेरीमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील विजेता मन्सूर राशिदी व अनंत जीत यांच्यामध्ये कडवा संघर्ष पाहायला मिळाला. अनंत जीत याने ५७ गुणांची कमाई करीत सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. मन्सूर राशिदी याला ५६ गुणांसह रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. अल इशाक अली अहमद याला ४३ गुणांसह ब्राँझपदकावर समाधान मानावे लागले..सौरभ - सुरुची जोडीला ब्राँझपदकसौरभ चौधरी व सुरुची सिंग या जोडीने १० मीटर एअर पिस्तूल मिश्र प्रकारात ब्राँझपदक पटकावले. या जोडीने पात्रता फेरीमध्ये ५७८ गुणांची कमाई केली. ब्राँझपदकासाठीच्या लढतीसाठी या जोडीची निवड झाली. सौरभ व सुरुची या जोडीने ब्राँझपदकाच्या लढतीत चीन तैपईच्या लिऊ हेंग यू-सिह सियांग चेन या जोडीवर १७-९ अशी सहज मात केली..महिलांना स्कीटमध्ये ब्राँझपदकभारतीय महिला नेमबाजांनी स्कीटमधील सांघिक विभागात ब्राँझपदक पटकावले. महेश्वरी चौहान, गनीमत सेखो व रायझा ढिल्लो या भारतीय नेमबाजांनी ३२९ गुणांसह ब्राँझपदक पटकावले. चीनच्या खेळाडूंनी ३४२ गुणांसह सुवर्णपदक पटकावले. कझाकस्तानच्या नेमबाजांनी ३३९ गुणांसह ब्राँझपदकावर हक्क सांगितला..ज्युनियर विभागात अचूक निशाणाभारतीय खेळाडूंनी ज्युनियर विभागातही अचूक निशाणा साधला. वंशिका चौधरी व जॉनाथन गॅव्हीन अँथोनी या जोडीने १० मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक प्रकारात कोरियाच्या किम येजिन-किम दुईयॉन या जोडीवर १६-१४ असा विजय साकारत भारताला सुवर्णपदक मिळवून दिले. .Asian Hockey Cup 2025: शिलानंद लाक्रा, दिलप्रीत सिंगला संधी; आशियाई हॉकी करंडक, भारताचे नेतृत्व हरमनप्रीत सिंगकडे कायम.गणेश गुप्ता व गामबेरया गौडा या जोडीने एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक युथ प्रकारात इराणच्या नेमबाजांना १६-१४ असे नमवत भारताला आणखी एक सुवर्णपदक मिळवून दिले. दरम्यान, ज्युनियर स्कीट महिला विभागात पहिल्या दिवसानंतर अगरिमा कन्वर चौथ्या स्थानावर असून मानसी रघुवंशी सहाव्या स्थानावर आहे. यशस्वी राठोड आठव्या स्थानावर आहे. ज्युनियर स्कीट पुरुषांच्या विभागात हरमेहर सिंग पहिल्या स्थानावर आहे. ज्योतीरादित्य सिसोडिया तिसऱ्या व इशान सिंग पाचव्या स्थानावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.