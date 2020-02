INDvsAUS : 'कॅप्टन क्वीन'ची कमाल; 'या' विक्रमाशी साधली बरोबरी!

INDvsAUS : मेलबर्न : सध्या ऑस्ट्रेलियात महिलांची तिरंगी टी-20 स्पर्धा सुरू आहे. आज भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याच झालेल्या मॅचमध्ये भारतीय महिलांनी बाजी मारली. महाराष्ट्राची कन्या स्मृती मंधानाने आपल्या शैलीला साजेशी खेळी करताना अर्धशतक साजरे केले.

स्मृतीने एका बाजूने किल्ला लढता ठेवलेला असताना दुसऱ्या बाजूने भारताची सलामीवीर शेफाली वर्माने धुवांधार बॅटिंग करताना 28 बॉलमध्ये 8 फोर आणि 1 सिक्स ठोकत 49 रन्सचा पाऊस पाडला. पण तिचे अर्धशतक फक्त एका रनने हुकले.

India chase down Australia's 173/5 in the last over with seven wickets to spare!

This is the visitors' highest successful run chase in women's T20Is #AUSvIND pic.twitter.com/KPZz78KcKj

— ICC (@ICC) February 8, 2020