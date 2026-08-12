भारतीय टेबल टेनिस महासंघाची मान्यता रद्द, क्रीडा मंत्रालयाचा मोठा निर्णय, नेमकं काय घडलंय?

क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय टेबल टेनिस महासंघाची (TTFI) मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. TTFIच्या कारभारात अनेक प्रशासकीय त्रुटी असल्याचं मंत्रालयाने म्हटलं आहे. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला (IOA) तात्पुरती समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला मंत्रालयाने महासंघाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र, TTFIकडून देण्यात आलेलं उत्तर समाधानकारक नसल्याचं सांगत क्रीडा मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे..क्रीडा मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघाशी (ITTF) चर्चा करून अॅड हॉक कमिटी स्थापन करायची आहे. ही समिती TTFIमधील प्रशासकीय त्रुटी आणि इतर संबंधित बाबींची पाहणी करणार आहे. सध्या मेघना अहलावत TTFIच्या अध्यक्ष आहेत. डिसेंबर 2022 मध्ये त्यांनी अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. त्या महासंघाच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष ठरल्या आहेत. त्या हरियाणाचे आमदार दुष्यंत चौटाला यांच्या पत्नी असून, दुष्यंत चौटाला हे TTFIचे माजी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला यांचे पुत्र आहेत..Saransh Jain: वडिलांनी मुलासाठी कॅन्सरच लपवला! आज तोच खेळाडू टीम इंडियात; भावूक कहाणी डोळे पाणावेल.TTFIमध्ये मागील काही काळापासून अंतर्गत वाद सुरू आहेत. जानेवारीमध्ये आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवरून महासंघाने माजी खेळाडू आणि महासचिव कमलेश मेहता यांना निलंबित केलं होतं. मेहता यांनी या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांचं निलंबन रद्द केलं..Premium|IPL 2026 reset : आयपीएल २०२६ ‘रिसेट’कडे; मुंबई-लखनौच्या अपयशातून मालकांना धडा, खेळाडूंचे नसते लाड आणि नवे कडक नियम लवकरच.दरम्यान, स्टार टेबल टेनिसपटू मनिका बत्राला आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या संघातून वगळण्याच्या निर्णयामुळेही TTFIवर टीका झाली होती. बत्राने या निर्णयावर उघडपणे नाराजी व्यक्त करत क्रीडा मंत्रालयाकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. त्यानंतर मंत्रालयाने TTFIच्या कारभाराशी संबंधित विविध मुद्द्यांची दखल घेत महासंघाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. आता मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे भारतीय टेबल टेनिस महासंघाच्या प्रशासनात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.