Women Sportsperson 2025: भारतीय महिला खेळाडूंनी गाजवले वर्ष, असा केला महिलाशक्तीचा जागर

सरत्या २०२५ या वर्षात भारतीय क्रीडा क्षेत्रात अनेक चढ-उतार झाले असले तरी हे वर्ष महिला खेळाडूंसाठी सर्वात यशासाठी लक्षात ठेवले जाईल. महिलाशक्तीचा प्रभावी ठसा म्हणूनही हे वर्ष ओळखले जाईल.क्रिकेटपासून बुद्धिबळापर्यंत विविध खेळांत भारतीय महिलांनी विश्वविजेतेपद मिळवले. नागपूरची मराठमोठी १९ वर्षीय दिव्या देशमुख बुद्धिबळ विश्वविजेती ठरली. तसेच हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली महिला संघाने प्रथमच क्रिकेटमधील विश्वविजेतेपद मिळवले. नेमबाजीत १९ वर्षीय सुरुची सिंग हिने १० मीटर एल पिस्तूल प्रकारात तब्बल चार विश्वकरंडक सुवर्णपदे मिळवली, त्यात तीन सुवर्णपदके वैयक्तिक आहेत. १० मीटरचा हा प्रकार मनू भाकरने गाजवला आहे. त्यात तिने ऑलिंपिक पदकही जिंकलेले आहे; परंतु मनू भाकरलाही मागे टाकत सुरुची सिंग अचूक लक्ष्यवेध करीत आहे..Team India Report Card: भारतीय संघांनी वर्षभरात जिंकल्या तीन ICC ट्रॉफी; वनडे-टी२०मध्ये वर्चस्व, पण कसोटीत घोर निराशा.एकीकडे भारतात आलेल्या फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेस्सीचा उदो उदो होत असताना भारतीय फुटबॉल संघाची मात्र फारच निराशाजनक पिछेहाट झाली आहे. प्रशासनात मोठा गोंधळ आहे, प्रतिष्ठेच्या आयएसएलवर स्वयंगोल झाला आहे. एएफसी आशिया करंडक स्पर्धेसाठी मात्रता मिळवता आलेली नाही; मात्र महिलांनी हीच पात्रता मिळवली आणि २०२५ मधील इतर महिला खेळाडूंच्या खांद्याला खांदा लावून प्रगती केली.दोन्ही हात नसताना केवळ पायाच्या साहाय्याने तिरंदाजी करणारी शीतल देवी कमालीची झेप घेत आहे. १८ वर्षीय शीतल पॅरा तिरंदाजीत विश्वविजेती ठरली आता तर ती सक्षम खेळाडूंच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत खेळणार आहे..असा आहे महिलाशक्तीचा प्रभावदिव्या देशमुख (२०) : भारताची पहिली महिला बुद्धिबळ विश्वविजेतीहरमनप्रीत कौर (३६) : महिला क्रिकेट संघाला एकदिवसीय विजेतेपदसुरुची सिंग (१९) : १० मी. एअर पिस्तूलमध्ये चार वर्ल्ड करंडक सुवर्णपदकेशीतल देवी (१८) : हात नसलेली पहिली पॅरा वर्ल्ड चॅम्पियन, सक्षम खेळाडूंच्या राष्ट्रीय संघात निवडदीपिका टीसी : अंध महिला क्रिकेट संघाला विश्वविजेतेपदइतर खेळांतील यश बॉक्सिंग : जैसमिन लांबोरिया, मीनाक्षी हुडा यांची जागतिक सुवर्णपदकेवेटलिफ्टिंग : मीराबाई चानू : राष्ट्रकुल सुवर्ण, जागतिक रौप्यकुस्ती: अंतिम पंघाल : जागतिक ब्राँझ.सांघिक स्पर्धांतील चित्रफुटबॉलमहिला फुटबॉल संघ एएफसी आशिया करंडकासाठी पात्र पुरुष फुटबॉल संघ व भारतीय फुटबॉल संघटनेच्या प्रशासनावर टीका कायमक्रिकेट व अॅथलेटिक्सभारताच्या पुरुष संघाने चॅम्पियन्स ट्रॉफी व आशिया करंडक जिंकले; पण कसोटी क्रिकेटमध्ये संक्रमण काळ, रोहित-कोहलीनंतर आव्हानेनीरज चोप्रा : डायमंड लीगमध्ये प्रथमच ९० मीटर पार.Most ODI Runs in 2025: ज्यांच्या निवृत्तीसाठी देव पाण्यात ठेवले, त्या विराट कोहली, रोहित शर्माने वर्ष गाजवले; भन्नाट आकडेवारी .प्रशासन व डोपिंगराष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा लागूभारताचा डोपिंग रेकॉर्ड चिंताजनक : २०२४ मध्येही आघाडी२०३० : राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी- अहमदाबाद यजमानधोरण व इतर घडामोडीभारत-पाक क्रीडा धोरण स्पष्टलियोनेल मेस्सीचा भारत दौरा - खेळापेक्षा स्टारडमवर भरपुढे काय?२०२६ : टी-२० विश्वकरंडक, हॉकी विश्वकरंडक, राष्ट्रकुल व आशियाई खेळनव्या खेळाडूंसाठी खरी कसोटी, काहींसाठी सुवर्णसंधी.