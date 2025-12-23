Cricket

Team India Report Card: भारतीय संघांनी वर्षभरात जिंकल्या तीन ICC ट्रॉफी; वनडे-टी२०मध्ये वर्चस्व, पण कसोटीत घोर निराशा

Team India in 2025: भारतीय क्रिकेटसाठी २०२५ हे वर्ष चढ-उतारांनी, अनेक बदलांनी आणि अविस्मरणीय विजयांनी भरलेलं होतं. या वर्षात भारतीय क्रिकेट संघांनी तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या. कसोटीत मात्र चाहत्यांची घोर निराशा झाली.
  • २०२५ हे वर्ष भारतीय क्रिकेटसाठी अविस्मरणीय ठरले.

  • भारतीय पुरुष संघाने चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आशिया कप जिंकले, तर महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला.

  • १९ वर्षांखालील भारतीय संघानेही हे वर्ष गाजवले.

