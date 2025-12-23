Team India Report Card: भारतीय संघांनी वर्षभरात जिंकल्या तीन ICC ट्रॉफी; वनडे-टी२०मध्ये वर्चस्व, पण कसोटीत घोर निराशा

२०२५ हे वर्ष भारतीय क्रिकेटसाठी अविस्मरणीय ठरले. भारतीय पुरुष संघाने चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि आशिया कप जिंकले, तर महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचला. १९ वर्षांखालील भारतीय संघानेही हे वर्ष गाजवले..२०२५ हे वर्ष संपून नवीन वर्ष सुरू होण्यासाठी आता केवळ आठवडाभराचा कालावधी राहिला आहे. २०२५ हे वर्ष अनेक गोष्टींमुळे वेगळे ठरले. भारतीय क्रिकेटसाठीही हे वर्ष अनेक अविस्मरणीय आठवणी देणारं ठरलं. तसेच नवीन युगाची सुरुवात करून देणारं आणि महिलांच्या क्रिकेटला नवसंजीवनी देणारंही ठरलंय (India Cricket Teams' Performance in 2025). या वर्षातील भारतीय पुरुष आणि १९ वर्षांखालील संघांचे सामने संपले आहेत. भारतीय महिला संघाची मात्र या वर्षातील अखेरची टी२० मालिका सध्या श्रीलंकेविरुद्ध सुरू आहे. दरम्यान, या वर्षभरात भारतीय क्रिकेटमध्ये काय खास घडलं याचा थोडक्यात आढावा घेऊ. .कडू सुरुवातीनंतर मोठं विजेतेपदभारतीय पुरुष संघ या वर्षाच्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियामध्ये कसोटी मालिकेत व्यस्त होता. वर्षांच्या सुरुवातीलाच सिडनीमध्ये झालेल्या कसोटीत ६ विकेट्सने पराभव स्वीकारला. त्यामुळे ही मालिकाही भारताने ३-१ अशा फरकाने गमावली. मात्र यानंतर भारतीय संघाने दमदार पुनरागमन चॅम्पिटन्स ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेतून केले. भारताने ही स्पर्धा दुबईत खेळली आणि अपराजिक राहत जिंकली. मार्चमध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारताने अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला ४ विकेट्सने पराभूत केले आणि १२ वर्षांनी चॅम्पिटन्स ट्रॉफीवर पुन्हा नाव कोरले होते. रोहितसाठी कर्णधार म्हणून ही दुसरी आयसीसी ट्रॉफी ठरली. त्यानंतर भारताच्या टी२० संघासाठी मोठे यश मिळाले, ते आशिया कप २०२५ स्पर्धेत सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या या स्पर्धेतही भारतीय संघ अपराजित राहिला. तसेच तीन वेळा पाकिस्तानला पराभूत केलं. अंतिम सामन्यातही भारताने पाकिस्तानला पराभूत करत सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात ही ट्रॉफी जिंकली..याशिवाय २०२५ वर्षात भारताने वनडेत इंग्लंडविरुद्ध, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका जिंकल्या. तसेच टी२०मध्ये इंग्लंडविरुद्ध, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी२० मालिका जिंकल्या.तथापि, भारतीय संघाने वनडे आणि टी२० प्रकारात मोठे यश मिळवले असले तरी कसोटीत मात्र भारतासाठी हे वर्ष खास राहिले नाही. भारतीय संघाने वर्षाच्या सुरुवातीलाच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मालिका गमावली. इंग्लंड दौरा मात्र अटीतटीचा आणि रोमांचक राहिला. पाचही कसोटी सामने पाच दिवस चालेल. पाच सामन्यांच्या या मालिकेत कर्णधार शुभमन गिलने ४ शतकांसह ७०० हून अधिक धावा ठोकल्या, तर मोहम्मद सिराजने १०० हून अधिक षटके गोलंदाजी करत मालिका गाजवली. ही मालिका २-२ अशी बरोबरीत सुटली. त्यानंतर भारताने मायदेशात वेस्ट इंडिजला पराभूत केले. मात्र त्यानंतर मानहानिकारक पराभव भारतीय संघाला स्वीकारावा लागला. दक्षिण आफ्रिकेने वर्षाच्या शेवटच्या कसोटी मालिकेत २-० अशा फरकाने पराभूत करत भारतीय संघाला व्हाईटवॉश दिला. या पराभवानंतर बरीच टीका संघावर झाली..T20I World Cup 2026 साठी रोहित शर्माकडे मोठी जबाबदारी; ICC अध्यक्ष जय शाह यांच्याकडून घोषणा.कर्णधार बदल२०२५ वर्षात भारतीय संघात मोठे स्थित्यंतरही पाहायला मिळाले. भारतीय संघाच्याने नेतृत्व गटात बदल घडले. मे महिन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी कसोटी क्रिकेटला अलविदा केले. त्यांच्या निवृतीने कसोटीतील भारतीय क्रिकेटचा एक अध्याय संपला आणि नव्या युगाची सुरुवात झाली. रोहितच्या जागेवर शुभमन गिलला कसोटी संघाचा कर्णधार करण्यात आले. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी रोहित शर्माकडून वनडे कर्णधारपद काढून घेण्यात आले आणि शुभमन गिलला नवा कर्णधार आणि श्रेयस अय्यरला उपकर्णधार करण्यात आले. शुभमनला भारताच्या टी२० संघाचाही उपकर्णधारपद देण्यात आले, पण खराब कामगिरीमुळे त्याने टी२० संघातील स्थान वर्षाच्या अखेरीस गमावले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अक्षर पटेलर टी२०संघाचा उपकर्णधार झाला..Most ODI Runs in 2025: ज्यांच्या निवृत्तीसाठी देव पाण्यात ठेवले, त्या विराट कोहली, रोहित शर्माने वर्ष गाजवले; भन्नाट आकडेवारी .महिला संघासाठी ऐतिहासिक वर्षभारताच्या महिला संघासाठी हे वर्ष ऐतिहासिक ठरलं. मायदेशात झालेल्या वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या विजेत्याचा मान भारतीय संघाला मिळाला. २ नोव्हेंबरला झालेल्या अंतिम सामन्यात भारतीय महिला संघाने दक्षिण आफ्रिकेला ५२ धावांनी पराभूत केल. अर्धशतक आणि २ विकेट्स घेणारी शफली वर्मा अंतिम सामन्यातील सर्वोत्तम खेळाडू ठरली. तसेच अष्टपैलू दीप्ती शर्मा मालिकेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठरली. वरिष्ठ भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे हे पहिलेच आयसीसी विजेतेपद होते. आयसीसी वनडे क्रमवारीतही भारताची स्मृती मानधना फलंदाजांमध्ये अव्वल राहिली, तर दीप्ती शर्मा टी२० क्रमवारीत गोलंदाजांमध्ये अव्वल ठरली. महिला संघाने वनडेत श्रीलंकेमध्ये तिरंगी मालिका जिंकली. तसेच आयर्लंड आणि इंग्लंड या संघांविरुद्ध वनडे मालिका जिंकली. मात्र ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारतीय संघाने वनडे मालिका गमावली. टी२०मध्ये भारतीय संघाने इंग्लंड आणि श्रीलंकेविरुद्ध मालिका जिंकली.इतकेच नाही, तर भारताच्या अंध महिला संघानेही पहिल्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये विजेतेपद मिळवले. अंतिम सामन्यात नेपाळला पराभूत करत हे विजेतेपद जिंकले..१९ वर्षांखालील संघांचेही मोठे विजय१९ वर्षांखालील भारतीय मुलींच्या संघाने २०२५ वर्षाच्या सुरुवातीलाच टी२० वर्ल्ड कप जिंकला. युवा भारतीय महिला संघानेही अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला पराभवाचा धक्का दिला आणि विजेतेपद नावावर केले. गोंगाडी त्रिशाने स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार जिंकला. .१९ वर्षांखालील भारतीय मुलांच्या संघानेही इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया दौरे गाजवले. आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू यांनी त्यांच्या कामगिरीने लक्ष वेधले. मात्र वर्षांच्या अखेरील भारताच्या युवा संघाला आशिया कप स्पर्धा गमवावी लागली.पाकिस्तानने अंतिम सामन्यात पराभूत केल्याने हा पराभव अनेकांच्या जिव्हारी लागला. पण असे असले तरी आता नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत जबरदस्त कामगिरी करण्याकडे भारताच्या युवा संघाचे आता लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 