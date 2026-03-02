Indian Women Hockey: सलीमाकडे भारतीय महिला हॉकी संघाचे नेतृत्व; सविता पुनिया मागे हटल्या

हैदराबाद : यावर्षी होत असलेल्या महिला हॉकी विश्वकरंडकासाठीच्या पात्रता फेरीला हैदराबादमध्ये ८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेसाठी हॉकी इंडियाकडून भारतीय महिला हॉकी संघाची घोषणा रविवारी करण्यात आली..सलीमा टेटे हिच्याकडे भारतीय महिला संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले असून, अनुभवी गोलरक्षक सविता पुनिया हिने वैयक्तिक कारण पुढे करीत माघार घेतली आहे. हैदराबादमध्ये होत असलेल्या पात्रता फेरीमध्ये यजमान भारतासह इंग्लंड, स्कॉटलंड, कोरिया, इटली, उरुग्वे, वेल्स व ऑस्ट्रीया या देशांचा समावेश आहे..या स्पर्धेमधून तीन देशांना विश्वकरंडकाचे तिकीट बुक करता येणार आहे. अ गटामध्ये इंग्लंड, कोरिया, इटली व ऑस्ट्रीया या देशांचा समावेश आहे. ब गटामध्ये भारत, स्कॉटलंड, उरुग्वे व वेल्स या देशांमध्ये लढती खेळवण्यात येणार आहेत..IND vs AUS: विश्वविजेत्या भारतीय संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याला होणार सुरुवात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक अन् Live Telecast डिटेल्स.भारतीय महिला हॉकी संघ गोलरक्षक : बन्सारी सोलंकी, बिचू देवी खारीबम. बचावपटू : सुशीला चानू, निकी प्रधान, मनीषा चौहान, उदिता, इशिका चौधरी. मध्यरक्षक : सलीमा टेटे (कर्णधार), नेहा, सुनेलिता टोप्पो, साक्षी राणा, वैष्णवी फाळके, ऋतुजा पिसाळ, दीपिका सोरेंग. आक्रमकपटू : नवनीत कौर, इशिका, लालरेमसियामी, ब्यूटी डुंगडुंग, बलजीत कौर, अन्नू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.