Indian Women Hockey Team: दीपिका सविताचा धमाका; अर्जेंटिनाविरुद्ध हॉकी संघात जोरदार पुनरागमन

नवी दिल्ली : अर्जेंटिना महिला हॉकी संघाविरुद्धच्या चार सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय महिला हॉकी संघाची बुधवारी निवड करण्यात आली. सलीमा टेटे हिच्याकडे भारतीय महिला हॉकी संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे..तसेच गोलरक्षक सविता व ड्रॅगफ्लिकर दीपिका या खेळाडूंचे संघात पुनरागमन करण्यात आले आहे.भारत-अर्जेंटिना यांच्यामध्ये चार हॉकी सामन्यांची मालिका खेळवण्यात येणार आहे. ही मालिका १३ ते १७ एप्रिल या कालावधीत पार पडणार आहे..Women's World Cup Qualifier: भारतीय महिला हॉकी वेल्सविरुद्ध निर्णायक सामना; उपांत्य फेरीसाठी कसे आहे समीकरण?.भारतीय महिला हॉकी संघाचे प्रशिक्षक शूर्ड मराईन या वेळी म्हणाले की, ''अधिकाधिक खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळण्याची संधी देण्यात येणे. तसेच अर्जेंटिनासारख्या बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध त्यांच्या खेळाची चाचपणी करणे, ही आमच्यासाठी एक मौल्यवान संधी आहे.''.भारताचा महिला हॉकी संघ गोलरक्षक : सविता, बिच्छू देवी खारीबाम. बचावपटू : निक्की प्रधान, ईशिका चौधरी, सुशीला चानू, मनीषा चौहान, लालथांतलुआंगी, ज्योती, उदीता. मधली फळी : वैष्णवी फाळके, साक्षी राणा, सुनेलीता टोप्पो, सलीमा टेटे, नेहा, दीपिका सोरेंग, ऋतुजा पिसाळ, ईशिका. आक्रमक फळी : बलजीत कौर, नवनीत कौर, दीपिका, अन्नू, ब्युटी डुंगडुंग, लालरेमसियामी, मुमताज खान.