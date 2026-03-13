Indian Women Hockey: पात्रता मिळवली, आता लक्ष्य विजेतेपदाचे; भारतीय महिला हॉकी संघाचा आज इटलीविरुद्ध उपांत्य सामना

हैदराबाद : विश्वकरंडक हॉकी स्पर्धेची पात्रता निश्चित केलेल्या भारताचे पुढील लक्ष्य आता महिला हॉकी वर्ल्डकप पात्रता स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकण्याचे आहे. त्यासाठी शुक्रवारी होणाऱ्या उपांत्य सामन्यात इटलीचा पराभव करून अंतिम फेरी गाठावी लागेल..भारतीय महिला हॉकी संघाने तीन सामन्यांतून सात गुण मिळवत ब गटामध्ये अव्वल स्थान पटकावले. स्कॉटलंडनेही तितकेच गुण मिळवले; मात्र गोलफरक उत्तम असल्यामुळे भारताला पहिले स्थान मिळाले. भारतीय संघाने गटसाखळीत दोन विजय आणि एक बरोबरी अशी कामगिरी केली..Blind Women's T20 World Cup: भारतीय महिला पुन्हा जगज्जेत्या! कोलंबोत पहिला वर्ल्ड कप जिंकत मानाने फडकवला तिरंगा .इटलीने अ गटामध्ये चार गुणांसह दुसरे स्थान मिळवले. त्यांनी एक विजय, एक बरोबरी केली; मात्र एका सामन्यात त्यांचा पराभव झाला. त्यामुळे उपांत्य फेरीपूर्वी मानसिकदृष्ट्या भारताचे पारडे जड आहे..भारताकडून फॉरवर्ड नवनीत कौरच्या धडाकेबाज खेळाकडे सर्वांचे लक्ष असेल. ती सध्या संयुक्तरीत्या सर्वाधिक गोल करण्यात आघाडीवर आहे. वेल्सविरुद्धच्या अखेरच्या गट सामन्यात तिने अप्रतिम हॅट्ट्रिक करून संघाला शानदार विजय मिळवून दिला..दरम्यान, इटलीकडून फेडेरिका कार्टा ही त्यांची प्रमुख आक्रमक खेळाडू ठरली आहे आणि तिने आतापर्यंत स्पर्धेत तीन गोल केले आहेत. कागदावर आणि सध्याच्या फॉर्मनुसार भारताला इटलीवर स्पष्ट आघाडी आहे..Women's World Cup Qualifier: भारतीय महिला हॉकी वेल्सविरुद्ध निर्णायक सामना; उपांत्य फेरीसाठी कसे आहे समीकरण?.एकमेकांविरुद्ध२०१२ पासून भारत आणि इटलीत सात सामने झाले आहेत, त्यातील पाच लढतींत भारताचा विजय झालेला आहे. एक सामना इटलीने जिंकलेला आहे तर एक सामना बरोबरीत सुटलेला आहे. टोकियो ऑलिंपिकनंतर पुन्हा मुख्य प्रशिक्षकपदाची धुरा सांभाळणारे भारताचे प्रशिक्षक स्जोर्ड मारिन यांनी ही एक महत्त्वाची कामगिरी असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.