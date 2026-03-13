क्रीडा

Indian Women Hockey: पात्रता मिळवली, आता लक्ष्य विजेतेपदाचे; भारतीय महिला हॉकी संघाचा आज इटलीविरुद्ध उपांत्य सामना

Indian Women’s Hockey Team Eyes World Cup Glory: विश्वकरंडक हॉकी स्पर्धेची पात्रता मिळविल्यानंतर भारतीय महिला हॉकी संघाचे पुढील लक्ष्य उपांत्य सामन्यात विजय मिळवून अंतिम फेरी गाठणे आहे.
Indian Women Hockey

Indian Women Hockey

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हैदराबाद : विश्वकरंडक हॉकी स्पर्धेची पात्रता निश्चित केलेल्या भारताचे पुढील लक्ष्य आता महिला हॉकी वर्ल्डकप पात्रता स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकण्याचे आहे. त्यासाठी शुक्रवारी होणाऱ्या उपांत्य सामन्यात इटलीचा पराभव करून अंतिम फेरी गाठावी लागेल.

Loading content, please wait...
India
sports
women
players
hockey

Related Stories

No stories found.