Womens Hockey: भारताचा गत उपविजेत्या द. कोरियावर विजय; आशियाई महिला हॉकी करंडक : ४-२ने विजय, आता चीनशी लढत

हँगझोऊ (चीन) : भारतीय महिला हॉकी संघाची आशियाई करंडकातील विजयी मालिका बुधवारीही कायम राहिली. भारतीय महिला हॉकी संघाने मागील स्पर्धेतील उपविजेत्या दक्षिण कोरियन संघावर ४-२ असा विजय मिळवला व 'सुपर फोर' फेरीमध्ये तीन गुणांची कमाई केली. वैष्णवी फाळके, संगीताकुमारी, लालरेमसियामी व ऋतुजा पिसाळ यांनी गोल करीत भारतीय महिला संघाच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला..भारत-दक्षिण कोरिया यांच्यामध्ये गोंगशू कनाल स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियममध्ये लढत पार पडली. या लढतीतील दुसऱ्याच मिनिटाला वैष्णवी फाळके हिने पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करीत भारताला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. .उदिताकडून मारण्यात आलेला फटका दक्षिण कोरियन गोलरक्षकाकडून अडवण्यात आला. त्यानंतर वैष्णवी हिने त्याचदरम्यान मिळालेल्या संधीचे सोने केले व गोल करताना उल्लेखनीय खेळ केला. ३० मिनिटांचा खेळ संपल्यानंतर भारतीय महिला संघाकडे १-० अशी आघाडी कायम राहिली..तिसऱ्या सत्रातील सुरुवातीलाच भारतीय महिला हॉकी संघाने दुसरा गोल केला. ऋतुजा पिसाळ हिने चेंडू सर्कलमध्ये आणला. त्यानंतर तो चेंडू संगीताकुमारी हिच्याकडे सोपवला. संगीताकुमारी हिने यावर गोल करीत भारतीय महिला संघाला २-० असे पुढे नेले. पुढच्याच मिनिटाला दक्षिण कोरियन संघाकडून किम युजीन हिने पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करीत आघाडी कमी करण्याचा प्रयत्न केला. लालरेमसियामी हिने ४०व्या मिनिटाला भारताला तिसरा गोल करून दिला. उदिताकडून मिळालेल्या पासवर लालरेमसियामी हिने दक्षिण कोरियाचा बचाव भेदला. अखेरच्या सत्रात दोन संघांकडून प्रत्येकी एक गोल करण्यात आला. किम युजीन हिने ५३व्या मिनिटाला, तर ऋतुजा पिसाळ हिने ५९व्या मिनिटाला गोल केला..'सुपर फोर' फेरीत चीनशी सामनाभारतीयांसमोर उद्या (ता. ११) होत असलेल्या 'सुपर फोर' फेरीतील दुसऱ्या लढतीत चीनचे आव्हान असणार आहे. याआधी २०२२मध्ये ओमान येथे आशियाई हॉकी करंडक पार पडला होता. त्या स्पर्धेमध्ये जपानने दक्षिण कोरियन संघाला पराभूत करीत जेतेपद पटकावले होते..तसेच भारताने चीनवर विजय मिळवत तिसरा क्रमांक मिळवला होता. यंदा भारत-चीन यांच्यामध्ये 'सुपर फोर' फेरीचा सामना रंगणार आहे. चीनचा संघ मागील लढतीतील पराभवाची परतफेड करण्यास उत्सुक असणार आहे. यंदाच्या आशियाई हॉकी करंडकात चीनच्या संघाने अ गटातून तीनही लढती जिंकून 'सुपर फोर' फेरीमध्ये प्रवेश केला आहे.