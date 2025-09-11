क्रीडा

Womens Hockey: भारताचा गत उपविजेत्या द. कोरियावर विजय; आशियाई महिला हॉकी करंडक : ४-२ने विजय, आता चीनशी लढत

Asian Champions Trophy: भारतीय महिला हॉकी संघाने आशियाई करंडकात गत उपविजेते दक्षिण कोरियावर ४-२ असा विजय मिळवून 'सुपर फोर' फेरीत तीन गुणांची कमाई केली.
हँगझोऊ (चीन) : भारतीय महिला हॉकी संघाची आशियाई करंडकातील विजयी मालिका बुधवारीही कायम राहिली. भारतीय महिला हॉकी संघाने मागील स्पर्धेतील उपविजेत्या दक्षिण कोरियन संघावर ४-२ असा विजय मिळवला व ‘सुपर फोर’ फेरीमध्ये तीन गुणांची कमाई केली. वैष्णवी फाळके, संगीताकुमारी, लालरेमसियामी व ऋतुजा पिसाळ यांनी गोल करीत भारतीय महिला संघाच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला.

