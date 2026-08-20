क्रीडा

Hockey World Cup: चीनला रोखलं, दक्षिण आफ्रिकेला धूळ चारली; आता इंग्लंडविरुद्ध काय करणार भारतीय महिला हॉकी संघ? दुसऱ्या फेरीचं समीकरण स्पष्ट

Women’s Hockey World Cup 2026: भारतीय महिला हॉकी संघाची दमदार कामगिरी सुरू आहे. चीनला बरोबरीत रोखल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेवर ६-१ असा विजय मिळवत भारताने ड गटात आघाडी घेतली आहे. आता इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात भारताला पुढील फेरी गाठण्यासाठी किमान बरोबरीची गरज आहे.
Hockey World Cup

Hockey World Cup

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ॲमस्टेलविन : अद्याप एकदाही विश्वकरंडकाचे पदक न मिळविलेल्या भारतीय महिला हॉकी संघाने यंदाच्या प्रतिष्ठेच्या क्रीडा महोत्सवात कात टाकली आहे. साखळी फेरीतील पहिल्या दोन लढतींनंतर चार गुणांसह भारतीय महिला हॉकी संघ ड गटामध्ये पहिल्या स्थानावर विराजमान आहे.

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