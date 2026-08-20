Hockey World Cup: चीनला रोखलं, दक्षिण आफ्रिकेला धूळ चारली; आता इंग्लंडविरुद्ध काय करणार भारतीय महिला हॉकी संघ? दुसऱ्या फेरीचं समीकरण स्पष्ट

ॲमस्टेलविन : अद्याप एकदाही विश्वकरंडकाचे पदक न मिळविलेल्या भारतीय महिला हॉकी संघाने यंदाच्या प्रतिष्ठेच्या क्रीडा महोत्सवात कात टाकली आहे. साखळी फेरीतील पहिल्या दोन लढतींनंतर चार गुणांसह भारतीय महिला हॉकी संघ ड गटामध्ये पहिल्या स्थानावर विराजमान आहे..आता आज भारतीय महिला हॉकी संघ साखळी फेरीच्या अखेरच्या लढतीत इंग्लंडशी दोन हात करेल. पुढल्या फेरीत पोहोचण्यासाठी भारतीय महिला संघाला किमान बरोबरीची गरज असणार आहे, मात्र पुढल्या फेरीत पोहोचण्याआधी आत्मविश्वास कमवता यावा यासाठी भारतीय महिला हॉकी संघ विजयाचा प्रयत्न करताना दिसेल यात शंका नाही. भारतीय महिला हॉकी संघाने यंदा पदक जिंकणारच : सविता पुनिया भारताची अनुभवी खेळाडू सविता पुनिया हिने यंदाच्या विश्वकरंडकात पदक जिंकण्याचा ठाम विश्वास व्यक्त केला..Hockey : सलिमा टेटेच्या नेतृत्वाखाली भारत वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी सज्ज! महाराष्ट्राची ऋतुजा पिसाळचीही निवड; २० खेळाडूंची नावं जाहीर. ती आत्मविश्वासाने म्हणाली की, ‘‘इतरांना आमच्याकडून अपेक्षा असोत वा नसोत, आम्हाला स्वतःकडून मात्र खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत. २०२०च्या टोकियो ऑलिंपिकपूर्वीही, आम्ही चौथ्या स्थानावर राहू अशी कोणालाच कल्पना नव्हती. या वेळी विश्वकरंडकात आम्हाला आणखी एक पाऊल पुढे टाकायचे आहे. यंदा अंतिम तीनमध्ये पोहोचून पदक जिंकायचे आहे, जेणेकरून पुरुष हॉकीप्रमाणेच भारतीय महिला हॉकीचाही एक समृद्ध वारसा निर्माण होईल.’’.Hockey World Cup: भारतीय संघाने दणादण ६ गोल करत मारलं मैदान! दक्षिण आफ्रिकेचा उडवला धुव्वा.विश्वकरंडकातील सलामीच्या लढतीत ऑलिंपिकमध्ये रौप्यपदक पटकावलेल्या चीनला २-२ अशा बरोबरीत रोखले. या सामन्यातील निकालामुळे भारतीय महिला हॉकी संघाचा आत्मविश्वास गगनाला भिडला. त्यानंतर मंगळवारी झालेल्या लढतीत दक्षिण आफ्रिकन संघाला ६-१ अशी धूळ चारली. या लढतीत भारतीय महिला हॉकी संघातील सहा विविध खेळाडूंनी गोल केला, हे विशेष. हाच दमदार फॉर्म भारतीय महिला हॉकी संघ पुढे कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.