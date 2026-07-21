‘विश्वविजयी’ स्पेनच्या टोरेसचा मराठी भूमीतही डंका; ९ वर्षांपूर्वी नवी मुंबईत नोंदविला होता गोल

FIFA World Cup 2026 Final: अमेरिकेतील न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियमवर तब्बल १६ वर्षांनंतर स्पेनला विश्वकरंडक जिंकून देणारा मौल्यवान गोल २६ वर्षीय ‘सुपर सब’ फेरान टोरेस याने (Ferran Torres) १०६व्या मिनिटास केला, तोच सामन्याचा मानकरीही ठरला. या आक्रमक शैलीच्या फुटबॉलपटूने नऊ वर्षांपूर्वी भारतीय मैदाने गाजविली होती, तसेच नवी मुंबई येथील डॉ. डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर गोलही नोंदविला होता..FIFA World Cup Final : स्पेनने १६ वर्षानंतर वर्ल्ड कप जिंकला, पण त्यांना खरी ट्रॉफी मिळालीच नाही; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेली ट्रॉफी नकली होती? नेमकं काय घडलं?.ऑक्टोबर २०१७ मध्ये भारतात १७ वर्षांखालील पुरुष विश्वकरंडक स्पर्धा झाली होती. तेव्हा १७ वर्षांचा असलेला फेरान टोरेस स्पेन संघाचा प्रमुख खेळाडू होता. सांतियागो डेनिया यांच्या मार्गदर्शनाखालील स्पेनच्या युवा संघाने अंतिम फेरी गाठली होती. कोलकता येथील विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगणावर (सॉल्ट लेक स्टेडियम) झालेल्या लढतीत इंग्लंडने स्पेनवर ५-२ असा विजय मिळवून जगज्जेतेपद पटकावले, तेव्हा स्पॅनिश खेळाडू हिरमुसले होते, त्यात आता बार्सिलोना क्लबचा सदस्य असलेल्या टोरेसचाही समावेश होता..भारतात झालेल्या १७ वर्षांखालील स्पर्धेत स्पेनचा ब्राझीलसह ड गटात समावेश होता व त्यांचे साखळी फेरीत सर्व सामने कोची येथे झाले होते. गुवाहाटी येथे स्पॅनिश संघ उपउपांत्यपूर्व फेरीत फ्रान्सविरुद्ध खेळला व २-१ फरकाने विजयी ठरला होता. भारतात खेळलेले एकूण दोघे २०१७ नंतर यंदा विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धा जिंकलेल्या स्पेन संघात भारतात खेळलेले दोघे फुटबॉलपटू होते. टोरेस याच्याव्यतिरिक्त तेव्हा १६ वर्षांचा असलेला बचावपटू एरिक गार्सिया हासुद्धा स्पेनच्या १७ वर्षांखालील संघाचा सदस्य होता. २५ वर्षीय गार्सिया यंदा विश्वकरंडकात स्पेनतर्फे अंतिम सामना खेळला. या लढतीत तो ९९व्या मिनिटास बदली खेळाडू म्हणून मैदानात उतरला..भारतात बाद फेरीत दोन गोल१७ वर्षांखालील विश्वकरंडकाच्या बाद फेरीत फेरान टोरेस याने दोन गोल केले होते. उपांत्यपूर्व फेरीत त्याने कोची येथे इराणविरुद्ध ६७व्या मिनिटास गोल केला होता आणि हा सामना स्पेनने ३-१ फरकाने जिंकला होता. माली संघाविरुद्धची स्पेनची उपांत्य लढत नवी मुंबईत झाली. अधिकृत नोंदीनुसार, या सामन्यास ३७,८४७ प्रेक्षक उपस्थित होते. स्पेनने ३-१ फरकाने विजय नोंदवत अंतिम फेरी गाठली, त्यात टोरेस याने ७१व्या मिनिटास संघाचा तिसरा गोल नोंदविला होता. तेव्हा टोरेस स्पेनमधील व्हॅलेन्सिया अकादमीत होता..FIFA World Cup: स्पेन जिंकताच धावत आलेल्या ३ वर्षांच्या भावाला उचलून घेत यमालचं सेलिब्रेशन; फायनलनंतरचा Cute Video Viral.आगळा विक्रमविश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेच्या इतिहासात अंतिम लढतीत गोल करणारा फेरान टोरेस स्पेनचा अवघा दुसराच फुटबॉलपटू आहे. २०१० मध्ये स्पेनने विश्वकरंडक जिंकला होता, तेव्हा नेदरलँडविरुद्ध अंतिम लढतीत एकमात्र गोल आंद्रेस इनिएस्ता याने ११६व्या मिनिटास नोंदविला होता. यंदा टोरेसने अंतिम लढतीत गोल करण्यापूर्वी पोर्तुगालविरुद्ध एकमात्र गोलमध्ये मिकेल मेरिनो याला साह्य (असिस्ट) केले होते. टोरेस याने २०२२ मधील विश्वकरंडकात कॉस्तारिकाविरुद्ध दोन वेळा गोलनेटचा वेध घेतला होता. एकूण त्याने २५ आंतरराष्ट्रीय गोल केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.