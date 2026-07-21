क्रीडा

‘विश्वविजयी’ स्पेनच्या टोरेसचा मराठी भूमीतही डंका; ९ वर्षांपूर्वी नवी मुंबईत नोंदविला होता गोल

Spain's World Cup Hero Ferran Torres India Connection: स्पेनला १६ वर्षांनंतर फिफा वर्ल्ड कप फायनलमध्ये १०६व्या मिनिटाला गोल करून फेरान टोरेसने विश्वविजेते केले. हा खेळाडू २०१७ च्या भारतातील १७ वर्षांखालील विश्वकरंडकातही स्पेनचा प्रमुख स्टार होता.
Spain's World Cup Hero Ferran Torres India Connection

Spain's World Cup Hero Ferran Torres India Connection

Sakal

किशोर पेटकर
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FIFA World Cup 2026 Final: अमेरिकेतील न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियमवर तब्बल १६ वर्षांनंतर स्पेनला विश्वकरंडक जिंकून देणारा मौल्यवान गोल २६ वर्षीय ‘सुपर सब’ फेरान टोरेस याने (Ferran Torres) १०६व्या मिनिटास केला, तोच सामन्याचा मानकरीही ठरला. या आक्रमक शैलीच्या फुटबॉलपटूने नऊ वर्षांपूर्वी भारतीय मैदाने गाजविली होती, तसेच नवी मुंबई येथील डॉ. डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर गोलही नोंदविला होता.

Spain's World Cup Hero Ferran Torres India Connection
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