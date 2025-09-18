नवी दिल्ली : कतारमधील दोहा येथे ४ ते ९ डिसेंबर यादरम्यान नेमबाजी विश्वकरंडक रंगणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारताचे आठ नेमबाज पात्र ठरले आहेत. पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावणाऱ्या मनू भाकर हिचा यामध्ये समावेश असून, ती एकमेव खेळाडू दोन प्रकारात सहभागी होणार आहे. मनू ही १० मीटर एअर पिस्तूल व २५ मीटर पिस्तूल या दोन प्रकारांमध्ये सर्वस्व पणाला लावणार आहे..कतारमधील दोहा येथे होत असलेल्या नेमबाजी विश्वकरंडकात १२ वैयक्तिक प्रकारांचा समावेश असणार आहे. ऑलिंपिकमधील प्रकारांचा यामध्ये समावेश असणार आहे. भारतीय खेळाडू १२ पैकी पाच प्रकारांमध्ये सहभागी होणार आहेत. .Asian Shooting Championship: भारतीय युवा नेमबाजांचे घवघवीत यश; आशियाई नेमबाजी, १४ सुवर्णांसह २६ पदकांवर मोहर.महिलांच्या १० मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात सलग तीन सुवर्णपदके पटकावणारी सुरुची सिंग हिने दोहा येथील विश्वकरंडकाचे तिकीट मिळवले आहे. याच प्रकारात इशा सिंगही भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. आशियाई पदकविजेती व विश्वविक्रम नावावर असलेली सिफ्त कौर सामरा महिलांच्या ५० मीटर रायफल थ्री पोझिशनमध्ये सहभागी होणार आहे. सिमरनप्रीत कौर ही २५ मीटर पिस्तूल प्रकारात खेळणार आहे..भारतीय नेमबाजांनी २०२५ मध्ये झालेल्या विश्वकरंडकात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. त्यामुळे दोहा येथील स्पर्धेत भारतीय नेमबाजांकडून घवघवीत यशाची अपेक्षा करण्यात येत आहे. भारतीयांनी यंदाच्या मोसमातील विश्वकरंडकांमध्ये (रायफल व पिस्तूलमध्ये चार अन् शॉटगनमध्ये एक) आतापर्यंत २२ पदकांची कमाई केली आहे. यामध्ये नऊ सुवर्ण, सहा रौप्य व सात ब्राँझपदकांचा समावेश आहे..Asian Shooting Championship: कपिल, गिरीशचा सुवर्ण लक्ष्यभेद, आशियाई नेमबाजी करंडक, ज्युनियर अन् युथ विभागात बाजी.रुद्रांक्ष पाटीलच्या खेळाकडे लक्षमहाराष्ट्राचा रुद्रांक्ष पाटील हा पुरुषांच्या १० मीटर एअर रायफल प्रकारात सहभागी होणार आहे. त्याने ब्यूनस एअर्स येथील स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक पटकावत विश्वकरंडकाची पात्रता मिळवली होती. आता रुद्रांक्षच्या खेळाकडे लक्ष असणार आहे. लिमामधील स्पर्धेमध्ये रौप्यपदक पटकावत अर्जुन बाबुतानेही विश्वकरंडकाचे तिकीट बुक केले होते. विजयवीर सिद्धू याने २५ मीटर रॅपिड फायर पिस्तूल प्रकारात रौप्यपदक पटकावत विश्वकरंडकाची पात्रता मिळवली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.