जिंकलंस पोरा...! साताऱ्याच्या साहिल जाधवने Archery World Cup मध्ये जिंकलं पदक; आईने स्वतःचे दागिने विकून घेऊन दिलेला धनुष्य-बाण

Satara archer Sahil Jadhav inspirational success story: साताऱ्याच्या साहिल जाधवने शांघाय येथे सुरू असलेल्या तिरंदाजी वर्ल्ड कप (Archery World Cup Stage 2) मध्ये कंपाऊंड पुरुषांच्या वैयक्तिक प्रकारात कांस्य पदक जिंकून इतिहास घडवला आहे. हे त्याचे वर्ल्ड कपमधील पहिलेच वैयक्तिक पदक आहे. कांस्य पदकासाठी झालेल्या सामन्यात साहिलने डेन्मार्कच्या अनुभवी मार्टिन डॅमसबोचा १४७-१४४ असा पराभव केला. यशानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रातून त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..सामन्याच्या सुरुवातीला तो एका गुणाने मागे होता, मात्र दुसऱ्या फेरीत त्याने अचूक वेध घेत आघाडी मिळवली आणि ती शेवटपर्यंत टिकवून ठेवली. उपांत्य फेरीत त्याचा फ्रान्सच्या निकोलस गिरार्डकडून अवघ्या दोन गुणांच्या फरकाने (१४७-१४५) पराभव झाला होता. या स्पर्धेत त्याने भारताचा वरिष्ठ खेळाडू अभिषेक वर्मा आणि ऑस्ट्रियाच्या निको विनर सारख्या दिग्गज खेळाडूंना नमवून आपली छाप पाडली..साहिल हा साताऱ्यातील करंडी या गावचा आहे आणि त्याचा प्रवास सोपा नव्हता. कोविड-१९ महामारीच्या काळात त्याचे वडील राजेश जाधव यांची नोकरी सुटली होती. तरीही मुलाच्या प्रशिक्षणात खंड पडू नये म्हणून साहिलच्या आईने स्वतःचे दागिने विकून त्याला खेळासाठी लागणारे महागडे साहित्य (धनुष्य आणि बाण) घेऊन दिले. त्याने साताऱ्यातील 'दृष्टी आर्चरी अकॅडमी'मध्ये प्रशिक्षक प्रवीण सावंत यांच्याकडे तिरंदाजीचे धडे गिरवले..त्यानंतर त्याने कोलकाता येथील SAI (भारतीय क्रीडा प्राधिकरण) केंद्रात प्रशिक्षक हरेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव केला. साहिलने शिवाजी विद्यापीठातून 'नॅनो टेक्नॉलॉजी आणि नॅनो सायन्स'मध्ये पदवी पूर्ण केली आहे. सध्या तो साताऱ्यातील यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये 'फिजिक्स'मध्ये पदव्युत्तर शिक्षण (M.Sc.) घेत आहे. जागतिक विद्यापीठ स्पर्धेत निवड होण्यापूर्वी साहिलला अनेक राष्ट्रीय स्पर्धा आणि चाचणी फेऱ्यांमध्ये अपयशाचा सामना करावा लागला होता..२०२४ आणि २०२५ च्या वर्ल्ड कप चाचण्यांमध्ये तो अवघ्या काही गुणांनी पिछाडीवर राहिल्यामुळे संघात स्थान मिळवू शकला नव्हता. मात्र, २०२५ च्या वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्समध्ये (जर्मनी) त्याने वैयक्तिक सुवर्णपदक जिंकून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आणि त्यानंतर २०२६ मध्ये शांघाय वर्ल्ड कपमध्ये त्याचे पहिले पदक निश्चित केले. ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणे आणि पदक जिंकणे, हे त्याचे अंतिम ध्येय आहे.