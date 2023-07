Fitness Influencer : 210 किलो वजन मानेवर पडल्याने 33 वर्षाच्या फिटनेस ट्रेनरचा दुर्दैवी मृत्यू

Fitness Influencer Justyn Vicky : इंडोनेशियाचा अवघ्या 33 वर्षाचा फिटनेस इन्फ्लुएन्सर जस्टीन विकीचा जीममध्ये वजन उचलताना बारबेल मानेवर पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. तो 15 जुलैला इंडोनेशियामधील बाली येथील एका जीममध्ये वर्कआऊट करत होता. त्यावेळी ही दुर्दैवी घटना घडली. सध्या सोशल मीडियावर याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. याबाबतचे वृत्त चॅनल न्यूज एशियाने दिले आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत जस्टीन विकी हा परॅडाईज बाली जीममध्ये स्क्वाट प्रेस करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतोय. त्याने आपल्या मानेवर मोठे वजन असलेला बार घेतला होता. मात्र त्याला हे वजन पेलवत नसल्याचे जाणवल्यानंतर तो यापासून आपली सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसतोय.

जस्टीन हे वजन पेलण्याचा प्रयत्न करत असताना त्याचा मागच्या बाजूला तोल गेला आणि बारबेल त्याच्या मानेवर पडला. जस्टीन विकीचा स्पॉटरचा देखील तोल गेला अन् तो देखील जस्टीनसोबत मागे पडला. स्पॉटर हा वेटलिफ्टिंग करत असताना वेटलिफ्टरला सहाय्य करण्यासाठी तेथे उभा असतो.

जस्टीन विकी हा 210 किलो वजन उचलून स्कॉट मारण्याचा प्रयत्न करत होता असे चायनल न्यूज एशियाने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. या वृत्तानुसार 'जस्टीनची मान मोडली आणि ह्रदय आणि फुफ्फुसला जोडणाऱ्या नस दबल्या गेल्या.'

या घटनेनंतर जस्टीनला त्वरित रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र तातडीची शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर काही वेळात जस्टीनचा मृत्यू झाला.

फिटनेस इन्फ्लुएन्सर असलेल्या सट्

