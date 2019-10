INDvSA : पोरांनी मैदान गाजवलं; दोन दिवस आधीच केली 'विजयादशमी' साजरी!

विशाखापट्टणम : वेगवान गोलंदाज महंमद शमी आणि डावखुरा फिरकी गोलंदाज रवींद्र जडेजा यांनी पहिल्या कसोटी क्रिकेट सामन्याच्या अखेरच्या दिवशी दक्षिण आफ्रिका संघाला नेस्तनाबूत करत कसोटी मालिकेत घरच्या मैदानावरील भारताच्या विजयी मोहिमेस सुरवात केली.

विजयासाठी 395 धावांच्या आव्हानासमोर दक्षिण आफ्रिकेचा दुसरा डाव 191 धावांत गुंडाळून भारताने पहिला कसोटी सामना पाचव्या दिवशी 203 धावांनी जिंकला. शमीने पाच, तर जडेजाने चार गडी बाद केले. दोन्ही डावांत शतकी खेळी करणारा रोहित शर्मा सामन्याचा मानकरी ठरला.

