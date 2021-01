epicaricacy! टीम इंडियाला शुभेच्छा देताना थरुर यांनी वापरला खास डिक्शनरी 'वर्ड'

नवी दिल्ली- ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ब्रिस्बेनमधील गाबा येथे झालेल्या अखेरच्या कसोटीत ऐतिहासिक विजय नोंदवल्यानंतर भारतीय क्रिकटे टीमवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. क्रीडा, राजकारण आणि चित्रपट सृष्टीसह सर्वच क्षेत्रातील मोठ्या व्यक्तींनी या विजयानिमित्त टीम इंडियाचे अभिनंदन केले आहे. काँग्रेसचे नेते शशी थरुर यांनीही यानिमित्त टीम इंडियाला शुभेच्छा दिल्या आहेत, त्याही आपल्या विशेष अंदाजात. थरुर यांनी आपल्या टि्वटमध्ये ऑस्ट्रेलियाला टोले लगावले आहेत. यासाठी त्यांनी इंग्रजीमधील एक असा शब्द वापरला आहे, जो कदाचित तुम्ही पहिल्यांदाच ऐकला असेल.

शशी थरुर कधी-कधी आपल्या टि्वटमध्ये इंग्रजीतील अशा शब्दांचा वापर करतात, ज्याचा अर्थ समजून घेण्यासाठी अनेकांना डिक्शनरीची मदत घ्यावी लागते. शशी थरुर यांनी मंगळवारी आपल्या टि्वटमध्येही अशाच एका शब्दाचा वापर केला आहे. ऑस्ट्रेलियाविरोधात भारताने विजय मिळवल्यानंतर थरुर यांनी अनेक टि्वट केले आणि टीम इंडियाचे कौतुक केले.

#WordIfTheDay: epicaricacy! I am not the gloating kind but there’s a special pleasure in reading these comments today... When everything else has been said,what remains but “wow”?! #IndvsAus pic.twitter.com/ZauqQ2DMP9

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 19, 2021