INDvsAUS : रोहितने रचला पाया, कोहलीने चढवला कळस; भारताने मालिका घातली खिशात!

बंगळूर : येथे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघांदरम्यान खेळल्या गेलेल्या तिसऱ्या आणि अखेरच्या वनडे मॅचमध्ये टीम इंडियाने कांगारुंचा 7 विकेटने धुरळा उडवत सामना जिंकला. आणि याचबरोबर तीन सामन्यांची मालिका 2-1 ने खिशात घातली.

ऑस्ट्रेलियाने दिलेल्या 287 धावांचे लक्ष्य गाठण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या टीम इंडियाच्या सलामीवीरांनी जोरदार सुरवात केली. संघाचे धावफलकावर 71 रन्स जमा झाल्या तेव्हा के.एल.राहुल 19 रन्सवर पायचित झाला. त्यानंतर सलामीवीर रोहित शर्मा आणि कर्णधार विराट कोहली यांनी डावाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली.

एकेरी, दुहेरी मधूनच एखादा चौकार-षटकार ठोकत रोहित-विराटने भारताचा धावफलक हलता ठेवला. रोहितने 128 बॉलचा सामना करताना 8 फोर आणि 6 सिक्स लगावत 119 रन्स केल्या. आणि तिथेच भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र, एक मोठा फटका मारण्याच्या नादात तो झॅम्पाच्या बॉलिंगवर स्टार्ककडे कॅच देत बाद झाला.

रोहित बाद झाल्यानंतर कॅप्टन कोहलीने डावाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. श्रेयस अय्यरला साथीला घेत त्याने भारताला विजयाच्या जवळपास नेले. मात्र, टीमला 13 रन्सची गरज असताना हेजलवूडने कोहलीचा बोल्ड उडवला. कोहलीने 91 बॉल्सचा सामना करताना 8 फोर्सच्या बळावर 89 धावांची अर्धशतकी खेळी केली.

मात्र, दुसरीकडे श्रेयसही एकेरी आणि दुहेरी धावा काढत 44 धावांवर पोहोचला. कोहली बाद झाल्यानंतर मैदानात आलेल्या मनिष पांडेने हेजलवूडला फोर लावत भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. शतकी खेळी करणाऱ्या हिटमॅन रोहित शर्माला 'मॅन ऑफ द मॅच' तर कॅप्टन कोहलीला 'मॅन ऑफ द सिरिज'ने गौरविण्यात आले.

