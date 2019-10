INDvsSA : अश्विन @350; फिरकीपटू मुथय्या मुरलीधरनच्या विक्रमाशी केली बरोबरी

He is the joint fastest with Muralitharan to achieve this feat. #INDvSA pic.twitter.com/xsFr1XopWT

दोन्ही डावांत आठ विकेट घेणाऱ्या आर. अश्विनने विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. अश्विनने 66 व्या कसोटी सामन्यात 350 बळी मिळवत श्रीलंकेचा जगप्रसिद्ध फिरकीपटू मुथय्या मुरलीधरनच्या पराक्रमाशी बरोबरी केली.

Number of Tests taken by India bowlers to reach 350 Test wickets:

थेनूस डी-ब्रूनचा बळी घेत अश्विनने मुरलीधरनच्या कामगिरीशी बरोबरी केली. कसोटी क्रिकेटमध्ये कमी सामन्यांत 350 बळींचा टप्पा गाठणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत अश्विन आता मुरलीधरनशी संयुक्तरित्या पहिल्या क्रमांकावर आहे. या दोघांनीही 66 कसोटी सामन्यांत हा पराक्रम केला आहे.

तर दुसरीकडे भारतीय गोलंदाजांच्या यादीत अश्विन आता अव्वलस्थानी पोहोचला असून त्याने भारतीय संघाचा माजी कर्णधार आणि प्रशिक्षक अनिल कुंबळे यांना मागे टाकले आहे. कुंबळेंनी 77 कसोटींमध्ये 350 बळी घेतले होते. नोव्हेंबर 2017 मध्ये अश्विनने 300 कसोटी बळींचा टप्पा गाठणारा वेगवान गोलंदाज ठरला होता.

याआधी न्यूझीलंडच्या सर रिचर्ड हॅडली आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या डेल स्टेन यांनी 69 सामन्यांत, तर ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज डेनिस लिलीने 70 सामन्यांत 350 बळी घेतले आहेत.

