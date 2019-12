INDvsWI : पूरन-पोलार्डच्या फटकेबाजीमुळे विंडीजची 315 पर्यंत मजल!

कटक : तिसऱ्या आणि अखेरच्या वनडे सामन्यात विंडीजच्या निकोलस पूरन आणि कर्णधार कायरन पोलार्डने डावाची सूत्रे हाती घेत विंडीजला 315 धावांची मोठी धावसंख्या उभारून दिली. विजयासाठी भारतापुढे 316 धावांचे आव्हान असणार आहे.

दरम्यान, भारतीय कर्णधार विराट कोहलीने नाणेफेक जिंकत प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय तोफखान्याने टिच्चून आणि प्रभावी मारा केल्याने विंडीजच्या सलामीवीरांना मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. शाई होप आणि एविन लुईस यांनी 57 धावांची सलामी दिली.

Nicholas Pooran, Kieron Pollard power West Indies to 315/5. Will India chase down the target to win the series?#INDvWI #TeamIndia @paytm pic.twitter.com/Wbv5bd8yu1 — BCCI (@BCCI) December 22, 2019

जडेजाने लुईसला बाद करत ही जोडी फोडली. त्यानंतर नवख्या सैनीने हेटमायर, चेस यांना टिपले. रोस्टनही स्वस्तात माघारी परतला. ठराविक अंतराने फलंदाज बाद होत गेल्याने पूरन आणि पोलार्डने सावध फलंदाजी करत विंडीजच्या डावाला आकार दिला. पूरनने 89 आणि पोलार्डने नाबाद 74 धावांची खेळी साकारली.

Nicholas Pooran brings up his fifth ODI fifty in only 43 balls! Can he and Pollard produce some late fireworks for the Windies? #INDvWI pic.twitter.com/iK2SN5RIwF — ICC (@ICC) December 22, 2019

भारतातर्फे नवदीप सैनीने दोन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी आणि शार्दूल ठाकूर यांनी प्रत्येकी एक बळी मिळवला.