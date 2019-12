INDvWI : धावांचा हिमालय त्यावर हॅटट्रिकचा कळस; भारताची मालिकेत 1-1 बरोबरी

विशाखापट्टणम : धावांचा पाऊस अन्‌ विक्रमांचा पूर त्यानंतर कुलदीपच्या हॅटट्रिकचा दणका...भारतीयांच्या या अफलातून कामगिरीसमोर वेस्ट इंडीजचा वाताहत झाली. भारताने हा दुसरा सामना 107 धावांनी जिंकून मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी साधली.

रोहित शर्माचे दीडशतक; त्याने शतकवीर केएल राहुलसह केलेली द्विशतकी सलामी, त्यानंतर श्रेयस अय्यरचे सलग चौथे अर्धशतक, रिषभ पंतची तुफानी टोलेबाजी या दोघांचीही घणाघाती भागीदारी; अशा प्रकारे भारताने धावांचे इमले उभे केले त्यावर कुलदीपने हॅटट्रिकचा कळस चढवला.

मालिकेतले आव्हान कायम ठेवण्यासाठी विजय अनिवार्य असलेल्या भारतान 5 बाद 387 धावा केल्या. त्यानंतर विंडीजला 43.3 षटकांत गुंडाळले, कुलदीपने एकदिवसीय क्रिकेटमधील आपली दुसरी हॅटट्रिक केली. त्याने आपल्या आठव्या षटकात शेय होप, जेसन होल्डर आणि अलझारी जोसेफ यांना सलग तीन चेंडूंवर बाद केले. पहिल्या सामन्यात 288 धावांचे लक्ष्य विंडीजने सहज पार केले होते. आज मात्र शेय होप आणि निकोलन पुरन यांचा अपवाद वगळता इतर फलंदाजांनी शरणागती स्वीकारली.

कसा आला धावांचा महापूर

त्या अगोदर रोहित शर्मा (138 चेंडूत 159), केएल राहुल (104 चेंडूत 102) या दोघांची 230 चेंडूत 227 धावांची सलामी.

रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यर (32 चेंडूत 53) यांची 39 चेंडूत 60 धावांची भागीदारी

