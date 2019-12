INDvWI : श्रेयस-रिषभ धावले मदतीला; भारताची 287 पर्यंत मजल

चेन्नई : तीन दिवसांपूर्वी मुंबईत मिळवलेल्या विजयाचे शिल्पकार रोहित-राहुल-विराट हे तिन्ही फलंदाज अपयशी ठरल्यावर श्रेयस अय्यर-रिषभ पंत या नवोदितांनी टीम इंडियाच्या फलंदाजीची धुरा सांभाळली आणि वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात भारताने 3 बाद 80 वरून 8 बाद 287 अशी मजल मारली.

चेंडू थांबून येणाऱ्या खेळपट्टीवर फटकेबाजी करणे अवघड होते त्यामुळे मुंबईतील रोहित-राहुल-विराटच्या एक्स्प्रेसला आज चेन्नईत ब्रेक लागले, परंतु अय्यर आणि पंत यांनी संयमातही आक्रमकता दाखवत शानदार शतकी भागीदारी करून भारताची मधली फळीही दडपण सांभाळण्यास समर्थ असल्याचे दाखवून दिले.

वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या तिन्ही ट्वेन्टी-20 सामन्यात नाणेफेक गमावणाऱ्या विराट कोहलीला आजही दैवाने साथ दिली नाही. त्यामुळे प्रथम फलंदाजी करावी लागली. काल येथे जोरदार पाऊस पडलेला असल्यामुळे हवामान नवा चेंडू स्वींग होण्यास मदत करणारे होते. त्यातच चिपॉकची खेळपट्टी आपल्या संथपणाचा गुणधर्म कायम ठेवणारा होता. त्याचा परिणाम आक्रमक शैलीच्या केएल राहुल आणि रोहित शर्मा यांच्यावर झाला.

तीन दिवसांपूर्वी मुंबईत या दोघांनी घणाघाती सलामी दिली होती आज मात्र संथ खेळपट्टीमुळे 21 धावांवरच ही जोडी फुटली. राहुल सहव्या षटकात बाद झाला; परंतु त्यापेक्षा भारताला मोठा धक्का पुढच्या षटकात बसला कॉड्रेलनने विराट कोहलीलाही अवघ्या चार धावांवर बाद केले. दुसऱ्या बाजुला रोहित शर्माने टायमिंगची जुळवाजुळव करून सहा चौकारांसह 36 धावांची खेळी केली; परंतु तोही बाद झाला. तेव्हा 18 षटकांचाच खेळ झाला होता.

तीन प्रमुख फलंदाज 80 धावांत परतल्यावर पुढच्या फलंदाजाना संयमावर भर देणे अपरिहार्य होते. श्रेयस अय्यरने या पडझडीत संघाची धुरा सांभांळली पण त्याने धावांची गती कोठेही कमी होऊ दिली नाही. दुसऱ्या बाजूला रिषभ पंतनेही चांगलाच संयम दाखवला. एरवी परिस्थिती कशीही असली तरी उतावीळ फटका मारून विकेट गमावणारा पंत आज संतुलीत दिसून आला. तरिही अय्यर-पंत यांनी शतकी भागीदारीसाठी 103 चेंडू घेतले.

जम बसल्यावर पंतने आपली हुकमी फटकेबाजी सुरु केली.

