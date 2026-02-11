T-20 World Cup : ऑस्ट्रेलियन संघ आव्हानासह सज्ज; जखमी खेळाडू, सुमार फॉर्म चिंतेचा विषय; आयर्लंडशी आज लढत

AUS vs IRE T20 - माजी विश्वविजेता ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ उद्या (ता. ११) टी-२० विश्वकरंडकातील आपली सलामीची लढत आयर्लंडशी खेळणार आहे. पॅट कमिंस व जॉश हेझलवूड या दोन अनुभवी वेगवान गोलंदाजांच्या अनुपस्थितीत ऑस्ट्रेलियन संघ ब गटातील लढतीसाठी मैदानात उतरणार आहे..जॉश हेझलवूडचा पर्यायी खेळाडू अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. टीम डेव्हिडच्या मांडीचा स्नायू दुखावल्यामुळे त्याच्या उपस्थितीबाबतही प्रश्नचिन्ह कायम आहे. एकूणच काय तर ऑस्ट्रेलियन संघाला सलामीच्या लढतीत १३ खेळाडूंपैकी ११ खेळाडूंना निवडावे लागणार आहे..यामध्ये भरीसभर म्हणजे ऑस्ट्रेलियन संघावर मागील दोन टी-२० द्विपक्षीय मालिकांमध्ये (भारत व पाकिस्तान) सपाटून मार खावा लागला आहे. व्यावसायिक दर्जाचा खेळ करण्यासाठी ओळखला जाणारा ऑस्ट्रेलियन संघ या सर्व आव्हानांसह आयर्लंडशी लढताना दिसणार आहे..ऑस्ट्रेलिया-आयर्लंड यांच्यामधील लढत कोलंबो येथे खेळवण्यात येणार आहे. या लढतीत पावसाचा कोणताही व्यत्यय येणार नाही. हवामान विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच श्रीलंका व आयर्लंड यांच्यामधील लढतीप्रमाणे याही लढतीत फिरकी गोलंदाजांचा दबदबा पाहायला मिळण्याची दाट शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.