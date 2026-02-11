क्रीडा

T-20 World Cup : ऑस्ट्रेलियन संघ आव्हानासह सज्ज; जखमी खेळाडू, सुमार फॉर्म चिंतेचा विषय; आयर्लंडशी आज लढत

T20 World Cup 2026 : माजी विश्वविजेता ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ उद्या (ता. ११) टी-२० विश्वकरंडकातील आपली सलामीची लढत आयर्लंडशी खेळणार आहे.
AUS vs IRE T20 - माजी विश्वविजेता ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ उद्या (ता. ११) टी-२० विश्वकरंडकातील आपली सलामीची लढत आयर्लंडशी खेळणार आहे. पॅट कमिंस व जॉश हेझलवूड या दोन अनुभवी वेगवान गोलंदाजांच्या अनुपस्थितीत ऑस्ट्रेलियन संघ ब गटातील लढतीसाठी मैदानात उतरणार आहे.

