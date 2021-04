IPL 2021 : अनुभवी CSK ला युवा DC नं एकतर्फी मारलं

IPL 2021 CSK vs DC : शिखर धवन आणि पृथ्वी शॉच्या दमदार अर्धशतकाच्या जोरावर युवा जोश असलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सने अनुभवी चेन्नई सुपर किंग्जला सहज पराभूत केले. मुंबईच्या वानखेडेच्या मैदानात रंगलेल्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने सात गडी आणि 8 चेंडू राखून विजय नोंदवला. पंतच्या नेतृत्वाची दमदार सुरुवात करण्यासाठी धवन आणि पृथ्वीने दाखवलेला शो उपयुक्त ठरला. नाणेफेक जिंकून दिल्लीचा कर्णधार रिषभ पंतने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा हा निर्णय दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने सार्थ ठरवला. आवेश खान याने सलामीवीरांना स्वस्तात माघारी धाडल्यानंतर सुरेश रैनाचे अर्धशतकी खेळी करुन डाव सावरला. अखेरच्या टप्प्यात रविंद्र जडेजा आणि सॅम कुरेन यांनी उपयुक्त खेळी करत निर्धारित 20 षटकात 6 बाद 188 धावांपर्यंत मजल मारली होती. CSK VS DC : धोनीच्या नावे लाजीरवाणा चौकार; दिल्ली विरुद्ध दुसऱ्यांदा ओढावली नामुष्की (VIDEO) या धावांचा पाठलाग करताना दिल्ली कॅपिटल्सच्या सलामीवीरांनी धमाकेदार सुरुवात केली. शिखर धवन आणि पृथ्वी शॉ यांनी पहिल्या विकेटसाठी 138 धावांची भागीदारी केली. पृथ्वी शॉने 38 चेंडूत 72 धावांची खेळी केली. यात त्याने 9 चौकार आणि 3 षटकार खेचले. ब्रावोने त्याची विकेट घेतली त्यावेळी खूप उशीर झाला होता. धवन 54 चेंडूत 85 धावा करुन माघारी फिरला, शार्दुल ठाकूरने त्याला बाद केले. त्याने आपल्या खेळीत 10 चौकार आणि 2 षटकार खेचले. स्टॉयनिस 9 चेंडूत 14 धावा करुन परतला. युवा कर्णधार रिषभ पंतने चौकार खेचून संघाच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केला. भारत भारत

