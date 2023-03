Watch IPL in Mobile Free: इतिहासात पहिल्यांदा मोबाईल फोनवर फ्री पाहू शकता IPL, जाणून घ्या कुठे...

By

How to Watch IPL Live in Mobile Free : आयपीएल क्रिकेटचा थरार 31 मार्चपासून सुरू होत आहे. आयपीएलचा 16वा हंगामा होम आणि विरुद्ध संघाच्या फॉरमॅटमध्ये परतणार आहे. यावर्षी सर्व संघ साखळी फेरीत सात सामने घरच्या आणि सात सामने विरुद्ध संघाच्या मैदानावर खेळले जाणार आहे.

आयपीएलमध्ये 52 दिवसांमध्ये 70 लीग फेऱ्यांचे सामने 12 ठिकाणी होम आणि विरुद्ध संघाच्या मैदानावर खेळले जातील. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आज गुजरात टायटन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्यातील सामन्याने 16 व्या हंगामाची सुरुवात होणार आहे. (Latest Marathi News)

आयपीएल 2023 मध्ये 18 डबल हेडर असतील म्हणजेच एका दिवसात दोन सामने. दुहेरी हेडरमध्ये दिवसाचा सामना दुपारी 3:30 वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळचा सामना 7:30 वाजता सुरू होईल. (Marathi Tajya Batmya)

या हंगामातील सर्व सामने JioCinema अॅपवर विनामूल्य लाइव्ह-स्ट्रीम केले जातील. Jio Cinema यावर्षी 700 दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्त्यांना 4K फीड, मल्टी-लँग्वेज आणि मल्टी-कॅम प्रेझेंटेशन, स्टॅट्स पॅक आणि प्ले अलॉन्ग फीचरद्वारे इंटरॅक्टिव्हिटी ऑफर करेल, हे IPL मध्ये पहिले आहे.

2023 ते 2027 या वर्षांसाठी IPL सामन्यांचे टीव्ही प्रसारण हक्क स्टार नेटवर्कने विकत घेतले आहेत, जे पुढील पाच वर्षांसाठी भारतीय उपखंडात लीगचे प्रसारण करतील. स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे भारतात आयपीएलचे टीव्ही प्रसारण हक्क आहेत.

करारानुसार, प्रसारक 2023 आणि 2024 मध्ये प्रत्येकी 74 सामने आणि 2025 आणि 2026 मध्ये प्रत्येकी 84 सामन्यांचे प्रसारण करेल. 2027 च्या आवृत्तीत 94 सामने होतील.