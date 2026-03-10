IPL २०२६ शेड्यूल कधी जाहीर होणार? तारीख आली समोर; BCCI सचिवांनी मोठा ट्विस्टही सांगितला!

आयपीएल २०२६ च्या वेळापत्रकाबाबत चर्चा सुरू आहे. यापूर्वी असे वृत्त होते की, लीगच्या आगामी हंगामाचे वेळापत्रक रविवारी (८ ऑक्टोबर) टी२० विश्वचषक अंतिम सामन्याच्या दिवशी समारोप समारंभाच्या आधी जाहीर केले जाईल, परंतु तसे झाले नाही. आता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) सचिव देवजित सैकिया यांनी वेळापत्रकाबाबत एक मोठी अपडेट शेअर केली आहे. त्यांनी वेळापत्रक जाहीर होण्याची नेमकी तारीख सांगितली. त्यांनी एक मोठा ट्विस्ट देखील उघड केला. .बीसीसीआय सचिव म्हणाले, "आम्ही १२ मार्चपर्यंत आयपीएल २०२६ चे वेळापत्रक जाहीर करण्याची योजना आखत आहोत. सध्या तरी आम्ही पहिल्या २० दिवसांचे वेळापत्रक जाहीर करू." आधीच्या वृत्तांनुसार वेळापत्रक दोन टप्प्यात जाहीर केले जाईल. आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलने पहिल्या सहामाहीचे वेळापत्रक मंजूर केल्याचे वृत्त आहे. सध्या फक्त पहिल्या २० दिवसांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. .मोठी बातमी : T20 World Cup विजेत्या भारतीय खेळाडूवर आयसीसीची दंडात्मक कारवाई! 'ती' चूक महागात पडली.आयपीएलचे वेळापत्रक जाहीर करण्यास विलंब होत आहे. निवडणुकांमुळे वेळापत्रक वेगवेगळ्या टप्प्यात जाहीर केले जाईल. पश्चिम बंगाल, आसाम आणि तामिळनाडूमध्ये या वर्षी म्हणजेच २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, हे लक्षात घेऊन आयपीएलचे वेळापत्रक तयार केले जात आहे. तिन्ही राज्यांमध्ये आयपीएलचे सामने खेळवले जातील. अलिकडच्या एका अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की, आगामी आयपीएल हंगाम २८ मार्च रोजी सुरू होऊ शकतो. .कीर्ती आझाद काय म्हणाले, यावर मी आता काय बोलू? इशान किशनचा Video Viral; माजी खेळाडूनं केलंय वादग्रस्त विधान.... .अंतिम सामना ३१ मे रोजी खेळवला जाण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला तारखा २६ मार्च ते ३० मे दरम्यान सुचवल्या जात होत्या. अधिकृत वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतरच खऱ्या तारखा जाहीर केल्या जातील. स्पर्धा कधी सुरू होईल आणि वेळापत्रक किती टप्प्यात जाहीर केले जाईल हे पाहणे मनोरंजक असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.