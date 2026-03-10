क्रीडा

IPL २०२६ शेड्यूल कधी जाहीर होणार? तारीख आली समोर; BCCI सचिवांनी मोठा ट्विस्टही सांगितला!

IPL 2026 Schedule Date Update: बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी आयपीएल २०२६ च्या वेळापत्रकाबाबत एक मोठी अपडेट दिली आहे. तसेच एक मोठी माहिती समोर आली आहे.
Vrushal Karmarkar
आयपीएल २०२६ च्या वेळापत्रकाबाबत चर्चा सुरू आहे. यापूर्वी असे वृत्त होते की, लीगच्या आगामी हंगामाचे वेळापत्रक रविवारी (८ ऑक्टोबर) टी२० विश्वचषक अंतिम सामन्याच्या दिवशी समारोप समारंभाच्या आधी जाहीर केले जाईल, परंतु तसे झाले नाही. आता भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) सचिव देवजित सैकिया यांनी वेळापत्रकाबाबत एक मोठी अपडेट शेअर केली आहे. त्यांनी वेळापत्रक जाहीर होण्याची नेमकी तारीख सांगितली. त्यांनी एक मोठा ट्विस्ट देखील उघड केला.

