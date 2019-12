IPL 2020 : आयपीएलच्या लिलावात लक्षवेधी ठरलेली ती तरुणी आहे तरी कोण?

IPL Auction 2020 : आयपीएलच्या 2020च्या सिझनसाठी 19 डिसेंबरला कोलकात्यात खेळाडूंचा लिलाव झाला. या लिलालावात ऑस्ट्रेलियाच्या खेळाडूंचा दबदबा राहिला. खेळाडूंच्या लिलावाबरोबरच चर्चा झाली ती, लिलावातल्या एका तरुणीची. ती तरुणी कोण आहे? असा प्रश्न सोशल मीडियावर अनेकांनी उपस्थित केलाय. अनेकांनी तिला गुगल, फेसबुकवर सर्च केलंय. त्या तरुणीचं नाव काव्या मारन असल्याचं स्पष्ट झालंय.

Looks like I wasn't the only one who needed to know and hence ask Google:

Who is the mystery girl on the Sunrises Hyderabad table during the IPL 2020 Auction? Pretty little thing!#CuteFace #IPLAuction #KaviyaMaran #SunrisesHyderabad pic.twitter.com/zmCjKh146L

— ® Savio J.S. Paes™ (@iPaes_Goa) December 19, 2019