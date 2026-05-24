AIFF: राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याला मंजुरी; अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेच्या बैठकीत निर्णय

कोलकता : अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेने (एआयएफएफ) राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याला मंजुरी दिली आहे. एआयएफएफची विशेष सर्वसाधारण बैठक शनिवारी पार पडली. या बैठकीत नव्या कायद्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, इंडियन सुपर लीग (आयएसएल) साठी नवीन व्यावसायिक भागीदार निवडण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला..ही बैठक एआयएफएफचे अध्यक्ष कल्याण चौबे यांच्या अध्यक्षतेखाली कोलकतामध्ये झाली. बैठकीला १९ कार्यकारी समिती सदस्य, ३२ राज्य संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच फिफा आणि आशियाई फुटबॉल संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. एआयएफएफकडून सांगण्यात आले की, सर्वसाधारण सभेमध्ये एकमताने राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा स्वीकारण्याचा.निर्णय घेतला. पश्चिम बंगाल फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्ष सुब्रत दत्ता यांनी सांगितले की, आता अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेची घटना (संविधान) नव्या क्रीडा कायद्यानुसार बदलली जाईल. एआयएफएफची नवी घटना तयार केली जाईल आणि ती ३० जूनपर्यंत अंतिम होण्याची शक्यता आहे..आयएसएलचे अधिकार कार्यकारी समितीलाआयएसएल या स्पर्धेसाठी नवीन व्यावसायिक भागीदाराच्या मुद्द्यावर लंडनस्थित जिनीयस क्रीडा ही कंपनी सर्वाधिक बोलीदार ठरली होती. कंपनीने २०२६-२७ हंगामापासून पुढील १५+५ वर्षांसाठी दरवर्षी २१२९ कोटी रुपयांची ऑफर दिली. मात्र, एआयएफएफकडून सांगण्यात आले की, या विषयावर पुढील चर्चा आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार कार्यकारी समितीला देण्यात आले आहेत.