Asian Relay India Host: भारताला मिळाली सर्वात मोठी गूड न्यूज! आशियाई स्पर्धांचे यजमानपद बहाल; पण सामने 'या' दोन शहरांत का होणार?

नागपूर : भारताला पुढील वर्षी होणाऱ्या आशियाई रिले आणि २०२८ मध्ये होणाऱ्या आशियाई इनडोअर स्पर्धेचे यजमानपद बहाल करण्यात आले आहे. हाँगकाँग येथे झालेल्या आशियाई ॲथलेटिक्स संघटनेच्या बैठकीत या दोन स्पर्धांचे यजमानपद भारताला देण्यात आले..रिले स्पर्धा चंडीगड तर इनडोअर स्पर्धा भुवनेश्वर येथे होणार असल्याची माहिती भारतीय ॲथलेटिक्स महासंघाचे अध्यक्ष बहादूरसिंग सग्गू यांनी दिली. या दोन स्पर्धांमुळे भारतातील ॲथलेटिक्सला आणखी चालना मिळेल, असा विश्वास सग्गू यांनी व्यक्त केला..या दोन स्पर्धांच्या निमित्ताने आशियातील दिग्गज ॲथलीटची कामगिरी पाहण्याची संधी भारतीय क्रीडाप्रेमींना मिळणार आहे. आशियाई इनडोअर ॲथलेटिक्स स्पर्धेचे यजमानपद भुवनेश्वरला मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त करून ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरन माझी म्हणाले, यामुळे ओडिशा व देशातील क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळेल..त्याचप्रमाणे भुवनेश्वर येथेच २०२८ मध्ये होणाऱ्या जागतिक इनडोअर स्पर्धेच्या आयोजनासाठी एक उत्तम व्यासपीठ उपलब्ध होईल. आशियाई इनडोअर स्पर्धा भुवनेश्वर येथील इनडोअर स्टेडियममध्ये जानेवारी २०२८ मध्ये होणार असल्याचे सग्गू यांनी सांगितले. चंडीगड येथील रिले स्पर्धा मे २०२७ मध्ये होईल. रिले स्पर्धा पुरुष ४-१००, ४-४०० मीटर, महिला ४-१००, ४-४०० मीटर आणि मिश्र गटात ४-१०० व ४-४०० अशा होतील.