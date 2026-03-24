Axar Patel: दिल्ली कॅपिटल्स कर्णधार अक्षर पटेल म्हणतो: ‘हा नियम मला पटत नाही, अष्टपैलूंचा मोल कमी’

नवी दिल्ली : आयपीएलमधील इम्पॅक्ट खेळाडूचा नियम आपल्याला आवडलेला नाही, असे थेट आणि स्पष्ट शब्दात अष्टपैलू अक्षर पटेलने स्वतःचे मत व्यक्त केले. या नियमामुळे अष्टपैलू खेळाडूचे महत्त्व कमी होत आहे, असेही तो म्हणाला..भारताच्या टी-२० संघाचा उपकर्णधार असलेला अक्षर पटेल आयपीलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा कर्णधार आहे. इम्पॅक्ट खेळाडूचा नियम २०२३पासून लागू करण्यात आला आणि तो २०२७पर्यंत कायम राहणार आहे. या नियमावर माजी कर्णधार रोहित शर्मा तसेच हार्दिक पंड्या यांनीही अगोदर नाराजी व्यक्त केलेली आहे..Arshdeep Singh: गोलंदाजांनी कणखर होण्याची गरज; अर्शदीप सिंग, दवात गोलंदाजी करण्यासाठी ओल्या चेंडूवर सराव.भारतीय क्रिकेटमध्ये चांगले अष्टपैलू खेळाडू तयार होण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे रोहित शर्मा म्हणाला होता. फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही क्षेत्रात समप्रमाणात सक्षमता असल्याशिवाय अष्टपैलू खेळाडू अंतिम संघात निवडणे कठीण होत आहे, असे हार्दिक पंड्याने सांगितले होते..T20 World Cup: विजयाचा 'रिमोट कंट्रोल' गोलंदाजांच्या हातात! इरफान पठाणने उलगडले टी-२० मधील गोलंदाजीचे गुपित.दिल्ली कॅपिटल्स संघाच्या आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत अक्षर पटेलला इम्पॅक्ट खेळाडूबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. मी स्वतः अष्टपैलू असल्यामुळे मला हा नियम पटलेला नाही. याअगोदर आम्ही संघात एक तरी अष्टपैलू निवडायचो, आता संघ व्यवस्थापन फलंदाज किंवा गोलंदाजालाच प्राधान्य देत असतात. अष्टपैलू खेळाडूची गरज नाही, असे ते थेटपणे म्हणतात, असे अक्षरने सांगितले..२०२२पासून विश्वविजेतेपदाचा प्रवासअक्षर पटेल टी-२० प्रकारात दोन वेळा विश्वविजेत्या संघातील खेळाडू ठरला आहे. या वेळी सूर्यकुमारच्या नेतृत्वाखाली टी-२० विश्वकरंडक जिंकणारा भारतीय सर्वकालिक श्रेष्ठ संघ असल्याचे बोलले जात आहे; परंतु अक्षरने दोन्ही विश्वविजेत्या संघांची तुलना करण्यास नकार दिला. विश्वविजेतेपदासाठी आमचा प्रवास २०२२ पासून सुरू झाला आहे. बेधडक पवित्रा हा आमचा ब्रँड होता, असे अक्षरने सांगितले. दरम्यान, गेल्या वर्षी अक्षरने पूर्ण आयपीएलमध्ये केवळ २०४ चेंडू टाकले, त्याअगोदरच्या स्पर्धेत त्याने २६४ चेंडू गोलंदाजी केली होती. हा फरक इम्पॅक्ट खेळाडूमुळे नव्हता तर दुखापतीमुळे होता, असे तो म्हणाला.