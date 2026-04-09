दिल्लीच्या पराभवानंतरही डेव्हिड मिलरसोबत अक्षर पटेलने जे केलं, त्यानं जिंकली लाखो मनं; Video Viral

IPL 2026: आयपीएल २०२६ स्पर्धेचा रोमांचक सामना काल दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals) आणि गुजरात टायटन्स (Gujarat Titans) यांच्यामध्ये खेळला गेला. गुजरातने नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यात प्रथम फलंदाजी करताना गुजरातने २०९ धावांचा डोंगर दिल्लीसमोर उभा केला होता. २११ धावांचा पाठलाग करायला आलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सला पथुम निसांका आणि के. एल. राहुलने तुफानी सुरुवात करून दिली..राहुलने तुफानी ५२ चेंडूत ९२ धावा केल्या तर पथुम निसांकाने २४ चेंडूत ४४ धावा केल्या. डेव्हिड मिलर सामन्याच्या मध्ये दुखापतग्रस्त झाला असतानाही २० चेंडूत तुफानी ४१ धावा केल्या. सामना एवढा रोमांचक होता की शेवटच्या चेंडूपर्यंत गेला. शेवटच्या षटकात दिल्लीला जिंकण्यासाठी १३ धावांची गरज होती, गोलंदाजी करण्यासाठी प्रसिद्ध कृष्णा आला होता. पहिल्या चेंडूत ४ धावा आल्या, परंतु दुसऱ्या चेंडूवर विप्रज आऊट झाला..डेव्हिड मिलरने जबरदस्त प्रयत्न केले. शेवटच्या २ चेंडूंमध्ये दिल्लीला सामना जिंकण्यासाठी २ धावांची गरज होती. शेवटचे २ चेंडू राहिले होते. डेव्हिड मिलरने १ धाव घेतला नाही आणि गुजरातने शेवटच्या चेंडूत १ धावांनी विजय मिळवला. याची चर्चा सगळीकडे होत असताना दिल्लीचा कर्णधार अक्षर पटेल आणि डेव्हिड मिलरचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्याने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे..डेव्हिड मिलरने वादळी खेळी करत जवळजवळ दिल्लीला सामना जिंकून दिलाच होता, परंतु घास हातातोंडाशी येऊनही सगळंच बदललं. प्रसिद्ध कृष्णाच्या चेंडूवर न धावणं मिलरला चांगलंच महागात पडलं. मिलर आणि कुलदीप यादव यांनी लेग बायवर धाव घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु दिल्लीला १ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला..DC vs GT Live: गुजरात टायटन्सने शेवटच्या चेंडूवर मॅच जिंकली! KL Rahul चे शतक हुकलं अन् डेव्हिड मिलरचे प्रयत्नही फसले, दिल्ली कॅपिटल्स १ धावेने हरले.या पराभवानंतर डेव्हिड मिलर खचलेला दिसत होता. परंतु त्याला दुःखी पाहून संघाचा कर्णधार अक्षर पटेल पुढे आला. त्याने त्याच्याशी हात मिळवला आणि खांद्यावर हात ठेवून प्रोत्साहन दिलं. त्याच्या या कृतीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. सामना हरल्यानंतरदेखील त्याची ही खिलाडूवृत्तीची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहे.