Badminton New Rules: बॅडमिंटनमध्ये आता नवा नियम; जागतिक संघटनेकडून हिरवा कंदील, २१ ऐवजी १५ गुणांचा गेम

नवी दिल्ली : पुढल्या वर्षापासून बॅडमिंटन या खेळामध्ये नवा बदल पाहावयास मिळणार आहे. आता एका लढतीतील एक गेम हा २१ गुणांचा असतो. तीन गेमनंतर विजेता ठरला जातो. आता जानेवारी, २०२७ पासून २१ ऐवजी १५ गुणांचा एक गेम असणार आहे..तीन गेम आता प्रत्येकी १५ गुणांचे असणार आहेत. जागतिक बॅडमिंटन संघटनेकडून करण्यात आलेल्या नव्या बदलावर किंवा नियमावर भारतातील माजी प्रशिक्षक विमलकुमार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..जागतिक बॅडमिंटन संघटनेच्या कार्यकारिणीची वार्षिक सर्वसाधारण बैठक डेन्मार्क येथे पार पडली. यामध्ये नव्या गुण प्रणालीच्या नियमावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र, हा नवा नियम पुढल्या वर्षापासून अमलात आणण्यात येणार आहे. .त्यामुळे २०२७ पासून १५ गुणांचे तीन गेम असणार आहेत. यामुळे प्रत्येक गेममधील प्रत्येकी सहा गुण कमी झाले आहेत. एकूण १८ गुण कमी झाल्यामुळे वेळही वाचवण्याचा प्रयत्न या वेळी करण्यात आला आहे. विमलकुमार यांनी मात्र नव्या नियमावर नाराजी व्यक्त केली आहे..ते म्हणाले की, जागतिक बॅडमिंटन संघटनेच्या निर्णयाने मी निराश झालो आहे. तसेच कार्यकारिणीकडूनही या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे, यामुळेही दु:ख होत आहे. बॅडमिंटन या खेळामध्ये कौशल्य, लवचिकता, तंदुरुस्ती आणि मानसिक सामर्थ्य पाहायला मिळते, पण आता गुणांमध्ये कपात केल्यामुळे रोमहर्षकता कमी होणार आहे.