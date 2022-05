निवृत्तीचे ट्विट डिलीट करणाऱ्या रायडूवर CSK च्या CEO ने दिले स्पष्टीकरण

अंबाती रायडू आयपीएलमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती. रायडूच्या या ट्विट नंतर सोशल मीडियावर प्रचंड खळबळ उडाली होती. चेन्नई सुपर किंग्जच्या दिग्गज फलंदाजाचे ट्विट दुपारी 12:46 वाजता आले होते परंतु जवळपास एक तासानंतर ते ट्विट डिलीट केले. 36 वर्षीय रायुडूचे शेवटची आयपीएल आहे की नाही याबद्दल एक मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता.

त्यानंतर आता चेन्नई सुपर किंग्जचे सीईओ कासी विश्वनाथन यांनी आता स्पष्टीकरण दिले आहे की रायडू "निवृत्त होत नाही."(csk ceo kasi viswanathan clarifies after ambati rayudu deletes tweet will be my last ipl)

काय म्हटले होते ट्विटमध्ये?

मी जाहिर करत आहे की ही माझी अखेरची आयपीएल असेल. गेली 13 वर्ष मी आयपीएलमध्ये खेळत आहेत. 2 महान संघासोबत खेळण्याचा आनंद काही वेगळाच होता. अप्रतिम प्रवासासाठी मुंबई इंडियन्स आणि सीएसके यांचे मनापासून आभार मानायला आवडेल. अशी भावना रायुडूने ट्विटमध्ये व्यक्त केली आहे.