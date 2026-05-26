French Open 2026: २५ व्या ग्रँडस्लॅमसाठी नोवाक जोकोविचचा महासंघर्ष! २ तास ५१ मिनिटांच्या थरारात कसाबसा मिळवला विजय!

पॅरिस : फ्रेंच ओपन या प्रतिष्ठेच्या टेनिस ग्रँडस्लॅममध्ये सोमवारी मानांकित खेळाडूंनी विजयी वाटचाल केली. तिसरी मानांकित पोलंडची टेनिसपटू इगा स्विअतेक व दुसरी मानांकित कझाकस्तानची एलेना रायबकीना यांनी महिला विभागातील एकेरी गटामध्ये अनुक्रमे ऑस्ट्रेलियाची इमरसन जोन्स व स्लोवेनियाची वेरोनिका इर्जावेक यांना पराभूत करीत दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. दिग्गज टेनिसपटू नोवाक जोकोविच याला मात्र सलामीच्या लढतीत विजयासाठी संघर्ष करावा लागला. त्याने फ्रान्सच्या जिओवानी पेरिकार्ड याला पराभूत केले, मात्र यासाठी चार सेटपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागली..इगा स्विअतेक-इमरसन जोन्स यांच्यामधील लढत एकतर्फी झाली. इगा स्विअतेक हिने पहिला सेट ६-१ असा आपल्या नावावर केला. त्यानंतर पुढील सेटमध्येही इमरसन जोन्सकडून कडवा प्रतिकार पाहायला मिळाला नाही. इगा स्विअतेक हिने दुसरा सेट ६-२ असा जिंकला. यासह तिने एका तासामध्ये आगेकूच केली..३० व्या फ़िनेस्टा ओपन नॅशनल टेनिस चॅम्पियनशिप नवी दिल्लीत 'या' दिवशी सुरू होणार.एलेना रायबकीना-वेरोनिका इर्जावेक यांच्यामधील लढतही एकतर्फीच ठरली. एलेनाच्या झंझावाती खेळासमोर वेरोनिका इर्जावेक हिचा निभाव लागला नाही. एलेना रायबकीना हिने ६-२, ६-२ असा सरळ दोन सेटमध्ये विजय साकारला. तिने एक तास आणि १५ मिनिटांमध्ये प्रतिस्पर्धी खेळाडूला पराभूत केले..Marathwada News:महाराष्ट्राच्या मुलींचा ‘अपसेट’ जलवा; आयटीएफ टेनिस स्पर्धा; मधुरिमा, सोनल यांचा मानांकित खेळाडूंना धक्का.मिनॉर, पाओलिनीचे यशआठवा मानांकित ऑस्ट्रेलियाचा ॲलेक्स दी मिनॉर याने पुरुषांच्या एकेरीमध्ये टॉबी सॅम्यूएल याच्यावर सरळ तीन सेटमध्ये विजय साकारला. ॲलेक्स दी मिनॉर याने ६-४, ६-४, ६-२ अशी मात करताना उल्लेखनीय खेळ केला. १३वी मानांकित इटलीची जास्मिन पाओलिनी हिने डायना यास्त्रेम्स्का हिला ७-५, ६-३ असे नमवले आणि पुढल्या फेरीत पाऊल ठेवले..दोन तास ५१ मिनिटांची झुंजतीन वेळा फ्रेंच ओपन जिंकणारा आणि २५व्या ग्रँडस्लॅम विजेतेपदाची प्रतीक्षा करीत असलेल्या नोवाक जोकोविच याला यंदाच्या फ्रेंच ओपन स्पर्धेत सलामीचा अडथळा ओलांडण्यासाठी प्रचंड मेहनत करावी लागली. जिओवानी पेरिकार्ड याने पहिला सेट ७-५ असा जिंकून आघाडी मिळवली. नोवाक जोकोविच याने पुढील तीन सेटमध्ये ७-५, ६-१, ६-४ असे यश मिळवत सलामीचा अडथळा पार केला. तिसरे मानांकन मिळालेल्या नोवाक जोकोविचला विजयासाठी दोन तास आणि ५१ मिनिटांची झुंज द्यावी लागली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.