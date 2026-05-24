T20 World Cup: भारतीय महिला संघ विश्वकरंडकासाठी रवाना; 'या' दिवशी रंगणार भारत-पाकिस्तान हायव्होल्टेज सामना, पहा संपूर्ण वेळापत्रक

नवी दिल्ली : भारतीय महिला क्रिकेट संघ शनिवारी टी-२० विश्वकरंडकासाठी इंग्लंडला रवाना झाला. इंग्लंड व वेल्स या देशांमध्ये १२ जून ते ५ जुलै यादरम्यान टी-२० विश्वकरंडकाचा थरार रंगणार आहे. भारताचा महिला संघ त्याआधी यजमान इंग्लंडविरुद्ध तीन टी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. या लढती अनुक्रमे २८ व ३० मे व २ जून रोजी होतील..भारतीय संघाचा अ गटात समावेश असून, या गटामध्ये टीम इंडियाला ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, नेदरलँड्स, पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका या देशांचा सामना करावयाचा आहे. भारतीय महिला संघाचा सलामीचा सामना १४ जून रोजी पाकिस्तानशी होणार आहे..अनुष्का शर्माकडे टीम इंडियाचे कर्णधारपद! इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय महिला 'अ' संघाची घोषणा; पाहा कोणा कोणाला मिळाली संधी.टी-२० विश्वकरंडकाची गटवारीअ - भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, नेदरलँड्स, पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिकाब - इंग्लंड, आयर्लंड, न्यूझीलंड, स्कॉटलंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीजभारतीय संघाच्या लढती१४ जून - पाकिस्तान१७ जून - नेदरलँड्स२१ जून - दक्षिण आफ्रिका२५ जून - बांगलादेश२८ जून - ऑस्ट्रेलिया.भारताचा महिला संघ :हरमनप्रीत कौर, स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्ज, भारती फुलमाळी, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटीया, नंदनी शर्मा, अरुंधती रेड्डी, रेणूका सिंग, क्रांती गौड, श्रेयांका पाटील, राधा यादव..India Squad for ICC Women’s T20 World Cup 2026 : वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची घोषणा; सलामीला पाकिस्तानशी भिडणार, जाणून घ्या खेळाडूंची यादी अन् संपूर्ण वेळापत्रक.भारत-इंग्लंड टी-२०मालिकेचे वेळापत्रकपहिला सामना - २८ मेदुसरा सामना - ३० मेतिसरा सामना - २ जूनविश्वविजेता होण्याचीक्षमता : हरमनप्रीतभारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने म्हटले की, भारतीय संघाकडे विश्वविजेता होण्याची क्षमता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.