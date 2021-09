IPL 2021 DC vs SRH : हैदराबादचा संघ बिकट अवस्थेत

दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्धच्या सामन्यात टॉस जिंकून बॅटिंग घेणाऱ्या सनरायझर्स हैदराबादची सुरुवात खराब झालीये. नोर्तजेनं पहिल्याच षटकातील तिसऱ्या चेंडूवर सलामीवीर डेविड वॉर्नरला शून्यावर तंबूत धाडले. गुणतालिकेत तळाला असलेल्या सनरायझर्सला पराभूत करत दिल्ली टॉपल जाणार की सनरायझर्स हैदराबाद दिल्लीला आश्चर्यकारकरित्या पराभवाचा धक्का देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. (IPL 2021 Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad Match at Dubai International Cricket Stadium Live Cricket Score In Marathi) Commentary And

61-4 : रबाडाला दुसरे यश, मनिष पांड्ये 17 धावा करुन माघारी

60-3 : हैदराबादचा कर्णधार केन विल्यमसन अक्षर पटेलच्या फिरकीत अडकला, 26 चेंडूत एका चौकाराच्या मदतीने 18 धावा काढून तो तंबूत परतला.

29-2 : रबाडाने साहाला धाडले तंबूत, त्याने 17 चेंडूत 2 चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीने 18 धावांची खेळी केली

0-1 : डेविड वॉर्नरच्या रुपात हैदराबादला पहिला धक्का, नॉर्तजेनं त्याला खातेही उघडू दिले नाही

दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ

पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत (यष्टिरक्षक/कर्णधार,) मार्कस स्टॉयनिस, शिमरॉन हेटमायर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कागिसो रबाडा, नोर्तजे, आवेश खान.

सनरायझर्स हैदराबादचा संघ

डेविड वॉर्नर, वृद्धिमान साहा (यष्टिरक्षक), मनिष पांड्ये, केन विल्यमसन (कर्णधार), केदार जाधव, जेसन होल्डर, अब्दुल समद, राशीद खान, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, खलील अहमद.