IPL 2021 KKR vs RCB : एबी डिव्हिलियर्सचा भोपळा; रसेलनं घेतली विकेट

IPL 2021 KKR vs RCB 31st Match Live : अबूधाबीच्या मैदानात (Sheikh Zayed Stadium)कोलकाता नाईट रायडर्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यात सामना रंगला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु संघाचा कर्णधार विराट कोहलीने टॉस जिंकून पहिल्यांदा पहिल्या टप्प्यातील 7 सामन्यातील 5 सामने जिंकून कोहलीच्या नेतृत्वाखालील संघ गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहे. दुसरीकडे इयॉन मॉर्गनच्या नेतृत्वाखालील संघाने 7 पैकी केवळ 2 सामने जिंकले आहेत. (RCB vs KKR Match updates in Marathi)

52-4 : मिस्टर 360 एबी डिव्हिलियर्सला रसेलनं खातेही उघडू दिले नाही, रसेलचे सामन्यातील दुसरे यश

51-3 : आंद्रे रसेलनं केएस भरतला 19 (19) दाखवला तंबूचा रस्ता, बंगळुरुला तिसार धक्का

अर्धशतकाच्या आतच बंगळुरुला दुसरा धक्का!

41-2 : देवदत्त पदिक्कलही 22 धावा करुन माघारी, लॉकी फर्ग्युसनला मिळाले यश

प्रसिद्ध कृष्णाला मिळाली 'विराट' विकेट

10-1 : कोहली 8 धावांवर पायचित झाला, प्रसिद्ध कृष्णाने घेतली विकेट

कोलकाता संघ

शुभमन गिल, व्यंकटेश अय्यर, नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी, इयॉन मॉर्गन (कर्णधार), आंद्र रसेल, दिनेश कार्तिक (यष्टिरक्षक), सुनील नरेन, लॉकी फर्ग्युसन, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा.

बंगळुरु संघ

विराट कोहली (कर्णधार), देवदत्त पदिक्कल, श्रीकर भरत (यष्टीरक्षक), एबी डिव्हिलियर्स, वानिडु हंसरंगा, सचिन बेबी, कायले जेमिन्सन, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल.