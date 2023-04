IPL 2023: गुजरात-राजस्थानमध्ये आज श्रेष्ठत्वाची लढाई; हार्दिक पंड्या फॉर्मच्या शोधात

By

अहमदाबाद, ता. १५ (पीटीआय) ः मोहातील पंजाब किंग्सचा अथडळा पार करून आपली गाडी रुळावर आणणारे गतविजेते गुजरात टायटन्स आज फॉर्मात असलेल्या राजस्थान रॉयल्सशी दोन हात करत आहे. हा सामना जिंकून त्यांना पुन्हा अव्वल स्थानावर जाण्याची संधी आहे.(IPL 2023 GT vs RR Who will win today match Hardik Pandya )

गतवर्षी पदार्पण करणाऱ्या गुजरात संघाचे राजस्थानविरुद्ध एकूण तीन सामने झाले आहेत आणि या तिन्ही लढतीत गुजरात विजयी झाले आहेत, त्यामुळे इतिहास त्यांच्या बाजूने असला तरी आजच्या सामन्यात त्यांना विजयासाठी संघर्ष करावा लागू शकेल.

गत आयपीएल स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात गुजरातने राजस्थानचा ११ चेंडू राखून पराभव केला आणि विजेतेपद मिळवले होते. आता साखळी सामन्यातही गुजरातची राजस्थानविरुद्ध सरशी झालेली आहे. आता दोघांचेही प्रत्येकी सहा गुण झाले आहेत, परंतु सरस निव्वळ सरासरीच्या जोरावर राजस्थान पहिल्या स्थानावर आहे; तर गुजरातचा तिसरा क्रमांक आहे.

गुजरात आणि राजस्थान यांची ताकद समसमान आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणारा हा सामना चुरशीचा होईल अशी अपेक्षा आहे. राजस्थानकडे असलेले यशस्वी जयस्वाल आणि जॉस बटलर या सलामीवीरांना रोखणे सोपे नसेल.

बटलरचा स्ट्राईक रेट तर १९६.६ असा आहे. जयस्वाल १८५ च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करत आहे. राजस्थानकडे संदीप शर्मा आणि जेसन होल्डर असे वेगवान गोलंदाज असले तरी त्यांची मदार आर. अश्विन आणि युझवेंद्र चहल या फिरकी गोलंदाजांवर असणार आहे. गुजरातकडे रशीद खान विख्यात फिरकी गोलंदाज आहे.

यश दयालला संधी मिळणार?

कोलकताविरुद्धच्या सामन्यात अखेरच्या पाच चेंडूत पाच षटकार देणाऱ्या यश दयालला गुजरातने त्यानंतरच्या सामन्यात वगळले होते. मानसिक धक्क्यातून सावरण्यासाठी त्याला आम्ही विश्रांती दिली होती असे सांगण्यात आले होते; मात्र आजच्या सामन्यातही त्याला खेळवण्याची शक्यता कमी आहे.

हार्दिक पंड्या फॉर्मच्या शोधात

गुजरात संघ चारपैकी तीन सामन्यांत जिंकलेला असला, तरी कर्णधार हार्दिक पंड्याला अजून अपेक्षित सूर सापडलेला नाही. आज धावा करण्यासाठी तो निश्चितच प्रयत्न करेल.