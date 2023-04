Hardik Pandya: हार्दिक पांड्याचं ते वागणं चाहत्यांना खटकलं; नेमकं काय घडलं वाचा?

By

आयपीएलच्या 16व्या हंगामातील सातव्या सामन्यात गतविजेत्या गुजरात टायटन्सने सहा गडी राखून दिल्लीला पराभूत केले. गुजरातने सामना जिंकला असला तरी चाहते कॅप्टन हार्दिक पांड्यावर नाराज आहेत. त्याच्या एका कृतीमुळे तो सध्या ट्रोल होताना दिसत आहे. (IPL 2023 Hardik Pandya giving tips to David Miller fans got angry GT vs DC)

दिल्ली कॅपिटल्सने 20 षटकात 8 विकेट गमावत 162 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात गुजरातने 18.2 षटकांत 4 गडी गमावत 163 धावा करून सामना जिंकला. दिल्लीवर विजय मिळवल्यानंतर हार्दिकचा संघ पॉइंट टेबलमध्ये पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. तर दुसरीकडे पांड्याच्या एका कृतीवर चाहते भलतेच संतापले आहेत.

सोशल मीडियावर एक फोटो व्हायरल होत आहे. या फोटोमध्ये हार्दिक पांड्या स्फोटक फलंदाज डेव्हिड मिलरला काहीतरी समजावून सांगत आहे. फोटोमध्ये हार्दिक ज्या पद्धतीने मिलरला समजावत आहे, तीच गोष्ट चाहत्यांना खटकली आहे.

त्याचा हाच फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करत त्यांला युजर्संनी चांगलाच समाचार घेतला.

हार्दिक स्वतःला धोनी समजतोय...

हार्दिक पांड्या स्तःला एम एस धोनी किंवा विराट कोहली समजत आहे. ही फक्त तुमची सुरुवात आहे, जर तुम्ही आतापासून अशीच वृत्ती ठेवली तर तुम्ही पुढे जाऊ शकणार नाही. अशा शब्दातही एका युजरने हार्दिक समजावले आहे.