IPL

IPL 2024 Auction Live : आज पडणार पैशांचा पाऊस! 77 स्थानांसाठी 333 क्रिकेटपटू शर्यतीत; 23 खेळाडूंची मूळ किंमत 2 कोटी

Indian Premier League (IPL) 2024 Auction: Follow LIVE updates from the IPL 2024 auction of Mumbai Indians (MI), Royal Challengers Bangalore (RCB), Chennai Super Kings (CSK), Sunrisers Hyderabad (SRH), Gujarat Titans (GT), Punjab Kings (PBKS), Lucknow Super Giants (LSG), Delhi Capitals (DC), Rajasthan Royals (RR) and Kolkata Knight Riders (KKR)