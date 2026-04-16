LSG चा खेळाडू बोलता-बोलता अचानक विराट कोहलीच्या पाया पडला अन् मग पुढे काय झालं, पाहा Viral Video

आयपीएल २०२६ च्या हंगामात बुधवारी लखनौ सुपर जायंट्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात हंगामाचा २३ वा सामना खेळला गेला. या सामन्यात बंगळुरूने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. फलंदाजी करायला आलेल्या लखनौ सुपर जायंट्सला चांगली फलंदाजी करता आली नाही. त्यांना २० षटकांत १४६ धावांवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने रोखलं. त्यानंतर ५ गडी राखून बंगळुरूने विजय मिळवला. यामुळे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू गुणतालिकेत प्रथम स्थानावर पोहोचला..या सामन्यादरम्यान एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. लखनौ सुपर जायंट्सचा युवा खेळाडू नमन तिवारी आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा स्टार खेळाडू विराट कोहली यांच्यातला हा व्हिडिओ असून सध्या तो प्रचंड व्हायरल होत आहे. कोहली नमन तिवारीसोबत बोलताना दिसत आहे..तर या व्हिडिओमध्ये मुकूल देखील आहे. बोलता बोलता अचानक नमन तिवारी कोहलीच्या पायांना स्पर्श करायला गेला. यावर विराट कोहली आश्चर्यचकित झाला आणि त्याने नमन तिवारीला पटकन थांबवलं. हे सगळं बघून विराट हसला आणि हाच क्षण आता सोशल मीडियावर जबरदस्त व्हायरल होत आहे. या हंगामात गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ चांगला खेळत आहे. काल लखनौ सुपर जायंट्सवर मिळालेल्या विजयाने ते गुणतालिकेत एक नंबरवर गेले आहेत..कालच्या सामन्यात विराट कोहलीने ३४ चेंडूत ४९ धावा केल्या. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू १४६ धावांचा पाठलाग करायला मैदानात उतरला असता त्यांनी १५.१ षटकांत हे लक्ष्य पूर्ण केलं. आयपीएल इतिहासात विराट कोहली पहिल्यांदाच इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून उतरला. मागच्या सामन्यात त्याला दुखापत झाली होती, त्यामुळे तो फिल्डिंग करू शकला नाही..'मी परदेशी खेळाडू नाही, मला का...' CSK vs RCB सामन्याआधी विराट कोहलीचा Video चर्चेत .या हंगामात कोहलीने ५७ च्या सरासरीने २२८ धावा केल्या आणि ऑरेंज कॅप पटकावली. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा पुढील सामना १८ तारखेला शनिवारी दुपारी ३.३० वाजता दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध होणार आहे. बंगळुरूचा प्रयत्न असेल हा सामना जिंकून गुणतालिकेत अव्वल स्थान कायम ठेवण्याचा..