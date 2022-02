Hey काव्या Please गो फॉर रैना! चाहत्याचं SRH मालकीणीसमोर साकडं

IPL Auction 2022, Kaviya Maran : आयपीएलमधील गेल्या काही हंगामापासून सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक तरुणी मैदानात नेहमी उपस्थित राहताना दिसले. लिलावावेळीही त्या टेबलवर दिसल्या नसत्या तर नवलच. हैदराबादच्या संघ बांधणीत मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या या तरुणी दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी नसून त्या संघाच्या Co Owner आहेत. काव्या मारन हे नाव लिलावात चांगलेच सक्रीय आहे. (ipl auction 2022 sunrises hyderabad co owner kaviya maran Go For Unsold Sursh Raina)

यंदाच्या आयपीएल हंगामातही काव्या मारन चांगल्याच चर्चेत आहेत. कोलकाताच्या टेबलवर बसलेली शाहरुखची मुलगी सुहाना खान, मुलगा आर्यन खान आणि जुहीची लेक जान्हवी मेहता यांच्यापेक्षाही काव्या मारन यांची अदाकारी नेटकऱ्यांना घायाळ करत आहे. सोशल मीडियार काव्या हा हॅशटॅग ट्रेंडिंगमध्ये आला असून अनेकजण आता काव्यामुळे सनरायझर्स हैदराबादला सपोर्ट करायलाही तयार होतील, असे चित्र दिसून येत आहे.

काव्या मारन यांचे लिलावादरम्यानचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. ट्विटरवर सध्या काव्या असा ट्रेंडच सुरु आहे. यामाध्यमातून नेटकरी आपल्या मनातील भावना व्यक्त करत आहेत. एका नेटकऱ्याने रैना प्रेम दाखवत प्रेमळ काव्यानं त्याच्यावर बोली लावावी, अशी विनंती केली आहे. आयपीएल स्पेशलिस्ट अशी ओळख असलेल्या रैनाला पहिल्या फेरीत बोली लागली नाही. दुसऱ्या टप्प्यात चेन्नई त्याला आपल्या ताफ्यात घेणार की अन्य कोणी त्याच्या मेहरबान होणार अशी चर्चा क्रिकेट वर्तुळात असताना एका नेटकऱ्याने हैदराबादने त्याच्यावर बोली लावून आपल्यात घ्यावे, अशी इच्छा व्यक्त केल्याचे दिसते.