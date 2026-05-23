Women Cricket: महिला क्रिकेटमध्ये केदार जाधव अकादमीचा 'सुपर' शो! वेंगसरकर अकादमीला नमवून पटकावले विजेतेपद

पुणे : महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना (एमसीए) आयोजित महिलांच्या एमसीए वरिष्ठ गट निमंत्रित टी-२० क्रिकेट स्पर्धेत केदार जाधव क्रिकेट अकादमीने (केजेसीए) अंतिम लढतीत दिलीप वेंगसरकर क्रिकेट अकादमीचा (डीव्हीसीए) आठ गडी राखून पराभव करित विजेतेपद मिळविले..गहुंज्यातील एमसीए मैदानावर झालेल्या या लढतीत नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना दिलीप वेगसरकर अकादमीला निर्धारित २० षटकांत ९ बाद १०१ धावा करता आल्या. या वेळी महेक मुल्ला, स्वांजली मुळेने डाव सावरला. शरयू कुलकर्णी व सायली लोणकरने प्रत्येकी तीन गडी बाद केले..प्रत्युत्तर देताना केदार जाधव क्रिकेट अकादमीने ८.३ षटकांत दोन बाद १०२ धावा करून विजय मिळविला. या वेळी सुहानी कहांडळने १९ चेंडूंत आठ चौकार आणि दोन षट्कारांसह ४७ धावांची, तर गौतमी नाईकने १७ चेंडूंत तीन चौकारांसह २० धावांची खेळी केली. .सुहानी कहांडळ आणि कर्णधार गौतमी नाईक जोडीने ३१ चेंडूंत ६३ धावांची सलामी दिली. सुहानी आणी गौतमी बाद झाल्यानंतर पूनम खेमनारने १३ चेंंडूंत तीन चौकार आणि एक षट्कारासह नाबाद २३ धावांची खेळी केली..संक्षिप्त धावफलकदिलीप वेंगसरकर क्रिकेट अकादमी (डीव्हीसीए) - (२० षटकांत) ९ बाद १०१ (महेक मुल्ला २५, स्वांजली मुळे २२, शिवाली शिंदे २१, श्रद्धा पोखरकर १६, शरयू कुलकर्णी ३-२७, सायली लोणकर ३-८, श्रावणी बहिरट १-४, रोहिणी माने १-१९) पराभूत विरूद्ध केदार जाधव क्रिकेट अकादमी (केजेसीए) - (८.३ षटकांत) २ बाद १०२ (सुहानी कहांडळ ४७, पूनम खेमनार नाबाद २३, गौतमी नाईक २०, अवनी पाटील १-१३, श्रद्धा पोखरकर १-४०)..