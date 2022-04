Kuldeep Yadav | 'व्यक्तीगत दुष्मनी हैं! बदला तो हम लेंगे ही!'

By

मुंबई : दिल्ली कॅपिटल्स विरूद्ध (Delhi Capitals) कोलकाता नाईट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) सामन्याकडे कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) विरूद्ध केकेआर असेही पाहिले जाते. कारण केकेआरने गेला अख्खा सिजन कुलदीप यादवला बेंचवर बसवून ठेवले होते. त्यामुळे त्याचे आंतरराष्ट्रीय करियर देखील पणाला लागले होते. मात्र कुलदीप यादवने बाऊन्स बॅक करत खोऱ्याने विकेट घेण्याचा सपाटाच लावला आहे. दिल्ली कॅपिटल्सने त्याला आपल्या गोटात घेतल्यानंतर त्याने दिल्लीकडून दमदार कामगिरी करण्यास सुरूवात केली आहे. विशेष करून त्याने केकेआर विरूद्ध विकेट घेण्याचा झपाटाच लावला आहे. केकेआर विरूद्धच्या पहिल्या सामन्यात त्याने 35 धावात 4 बळी मिळवले होते. आजच्या केकेआर विरूद्धच्या सामन्यात देखील कुलदीप यादवने 3 षटकात 14 धावा देत 4 बळी टिपले आहेत. त्याने आठव्या षटकात दोन आणि चौदाव्या षटकात दोन विकेट घेतल्या. यानंतर सोशल मीडियावर तुफान मीम्स व्हायरल होत आहेत. त्यातीलच काही निवडक मीम्स... (Kuldeep Yadav Massive Performance Against KKR Memes gone viral on Social Media)