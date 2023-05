GT vs CSK MS Dhoni : सामना जिंकला पण धोनीच्या हातून मोठी चूक? कारवाई होण्याची शक्यता

आयपीएल 2023 चा पहिला क्वालिफायर सामना 23 मे रोजी चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्यात खेळला गेला. चेन्नईने हा सामना 15 धावांनी जिंकला पण चेन्नईचा कॅप्टन महेंद्र सिंह धोनीच्या हातून मोठी चूक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (MS Dhoni to be banned for IPL 2023 Final CSK skipper intentionally waste time in Qualifier 1 with umpires)

मॅच दरम्यान धोनीकडून एक चूक झाल्याची चर्चा सध्या क्रिकेट जगतात सुरु आहे. क्वालिफायर 1 च्या सामन्यात धोनीने जाणूनबुजून वेळ वाया घालवल्याच आरोप त्याच्यावर होत आहे. यापूर्वी, ओव्हर्सची गती धीमी राखून अचारसंहितेच उल्लंघन केल्या प्रकरणी त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई झाली होती.

नेमकं काय घडलं?

गुजरातची टीम बॅटिंग करताना शेवटच्या काही ओव्हर्समध्ये धोनीने मैदानावरील अंपायर्ससोबत वाद घातला. त्यामुळे सामन्याला चार मिनिटं उशिर झाला.

गुजरातची बॅटिंग सुरु असताना, 16 व्या ओव्हरमध्ये हा प्रकार घडला. माथीशा पाथीराणााला दुसरी ओव्हर टाकण्यापासून मनाई करण्यात आली. श्रीलंकेच्या या वेगवान गोलंदाजाने नऊ मिनिटांचा ब्रेक घेतला होता.

तो मैदानाच्या बाहेर गेला होता. जेव्हा तो गोलंदाजीसाठी आला, तेव्हा अंपायर्सनी त्याला रोखलं व धोनीसोबत चर्चा केली. पाथिराणाने ब्रेकनंतरचा मैदानावरील वेळ पूर्ण केलेला नाही, असं अंपायर्स म्हणणं आहे.

धोनीने पाच मिनिट अंपायर्ससोबत वाद घातला. अंपायर्ससोबत 5 मिनिट वाद घातला. हे अनावश्यक आहे. यामुळे खेळ थांबलाय. त्याऐवजी दुसऱ्या बॉलरला गोलंदाजी द्या. मॅच संपल्यानंतर धोनीने या बद्दल खेद व्यक्त करावा” असं सायमन डुल ऑनएअर यांनी मत व्यक्त केलं आहे.