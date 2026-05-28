Randhir Singh: क्रीडा प्रशासक रणधीर सिंग यांचे निधन; प्रदीर्घ आजाराने ७९व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Randhir Singh: भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील ज्येष्ठ प्रशासक आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत नेमबाजीत भारताला पहिले सुवर्णपदक मिळवून देणारे रणधीर सिंग यांचे बुधवारी प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले. ते ७९ वर्षांचे होते. वयोमानानुसार उद्भवलेल्या आजारांमुळे त्यांच्यावर काही दिवस रुग्णालयात उपचार सुरू होते..अखेर त्यांनी दिल्लीतील निवासस्थानी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या पश्चात पत्नी विनिता आणि तीन मुली महिमा, सुनैना आणि राजेश्वरी असा परिवार आहे. राजेश्वरी हीदेखील नेमबाज असून, तिने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदके जिंकली आहेत. रणधीर सिंग यांनी आरोग्याच्या कारणामुळे काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी ऑलिंपिक काऊन्सिल ऑफ आशिया या संघटनेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. २०२४ मध्ये त्यांची चार वर्षांसाठी अध्यक्षपदी निवड झाली होती. यापूर्वी त्यांनी १९९१ ते २०१५ या काळात या संस्थेचे सरचिटणीस म्हणून काम केले होते. .राष्ट्रीय रायफल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सचिव राजीव भाटीया यांनी शोक व्यक्त करताना म्हटले की, "रणधीर सिंग हे ऑलिंपियन, अर्जुन पुरस्कार विजेते आणि भारत, आशिया तसेच आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक क्षेत्रातील अत्यंत आदरणीय क्रीडा प्रशासक होते. त्यांनी नेमबाजी आणि ऑलिंपिक चळवळीच्या विकासासाठी मोठे योगदान दिले.." प्रशासकीय कारकिर्दीत त्यांनी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे सरचिटणीस म्हणून १९८७ ते २०१० या काळात काम केले. तसेच २००१ ते २०१४ दरम्यान ते आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीमध्ये विविध पदांवर कार्यरत होते. २००३ मध्ये त्यांनी वर्ल्ड अँटी डोपिंग एजन्सीमध्ये आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीचे प्रतिनिधी म्हणूनही काम केले. .पटियालाच्या माजी महाराजांचे आशियाई स्पर्धेत इतिहास रचला रणधीर सिंग यांनी १९७८ मधील बँकॉक आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ट्रॅप प्रकारात सुवर्णपदक जिंकून इतिहास घडवला होता. या कामगिरीसाठी त्यांना १९७९ मध्ये अर्जुन पुरस्कार देण्यात आला. त्यांनी एकूण पाच वेळा ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला. त्यात टोकियो १९६४ (राखीव नेमबाज), मेक्सिको १९६८, म्युनिक १९७२, मॉन्ट्रियल १९७६, मॉस्को १९८० आणि लॉस एंजेलिस १९८४ यांचा समावेश होता..व क्रिकेटपटू भूपिंदर सिंग यांचे वंशज असलेले रणधीर सिंग भारतीय क्रीडा प्रशासनातील अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व मानले जात होते. वेगवेगळ्या मतांच्या क्रीडा संघटनांना एकत्र आणण्याची त्यांची क्षमता विशेष मानली जात होती.