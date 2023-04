IPL 2023: राशिद खानने कर्णधारपद मिळताच केला मोठा धमाका; हार्दिक झाला जाम खूष

राशिद खानने कर्णधारपद मोठा पराक्रम केला आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध झालेल्या सामन्यात राशिदने हॅट्रिक करत सर्वांच्या मनावर राज केले. इतकेच नव्हे तर तो यंदाच्या हंगामात अशी कामगिरी करणारा पहिला गोलंदाज ठरला आहे. (Rashid Khan The first hattrick of IPL 2023 GT vs KKR )

17 व्या षटकात पहिल्या चेंडूवर आंद्रे रसेल, दुसऱ्या चेंडूवर सुनिल नरेन आणि तिसऱ्या चेंडूवर शार्दुल ठाकूरला बाद करत हॅट्ट्रिकसह केकेआरचे पॉवर हाऊस निकामी केले. राशिदच्या या स्पेलमुळे केकेआरची सामन्यावरील पकड निसटली.

गुजरात टायटन्सने कोलकाता विरुद्धच्या या सामन्याआधी कॅप्टन बदलला. गुजरातचा नियमित कॅप्टन हार्दिक पंड्या या सामन्यातून बाहेर झाला आहे. टॉससाठी कोलकाता आणि गुजरातकडून दोन्ही कर्णधार मैदानात आले. कोलकाताकडून कॅप्टन नितीश राणा मैदानात आला. तर गुजरातकडून हार्दिकऐवजी राशिद खान टॉससाठी आला. यामुळे क्रिकेट चाहत्यांच्या भुवया उंचावल्या.

पण टीम मॅनेजमेंटचा हा निर्णय सार्थक ठरला. राशिद खान याने हॅटट्रिक घेण्याचा कारनामा केला आहे.