Singapore Open Win: आधी सलग ४ वेळा अपयश, पण सिंगापूर ओपनमध्ये भारतीय वाघांची थेट पहिल्या स्थानावर मुसंडी!

सिंगापूर : सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या भारतीय जोडीने जेतेपदाचा दुष्काळ संपवला. माजी जागतिक क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर असलेल्या या जोडीने रविवारी अंतिम फेरीच्या लढतीत फजार ॲल्फियन-मुहम्मद फिकरी या इंडोनेशियाच्या जोडीचे कडवे आव्हान तीन गेममध्ये परतवून लावत सिंगापूर ओपन या बॅडमिंटन स्पर्धेच्या जेतेपदावर नाव कोरले..मागील दोन वर्षांतील या जोडीचे हे पहिलेच विजेतेपद होय. तसेच जागतिक टूअरमधील त्यांचे हे नववे अजिंक्यपद ठरले. भारतीय जोडीला सुपर ७५० या बॅडमिंटन स्पर्धा प्रकारामध्ये तिसऱ्यांदा यश मिळवता आले हे विशेष. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने २०२४ मध्ये थायलंड ओपन स्पर्धा जिंकण्याची किमया करून दाखवली होती. त्यानंतर त्यांना एकाही स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावता आलेले नाही..Thailand Open: सात्त्विक-चिरागचा थायलंड ओपन विजयासाठी संघर्ष; ३-गेममध्ये इंडोनेशियावर मात; सलामीला पिछाडी, दुसऱ्या गेममध्ये कलाटणी; सात्त्विक-चिरागची दमदार लढाई.तिथपासून सिंगापूर ओपनच्या आधीपर्यंत भारतीय जोडीला चार वेळा अंतिम फेरीत पोहोचता आले. मात्र, या चारही वेळा त्यांना उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. सिंगापूर ओपनमध्ये मात्र या जोडीने जेतेपद पटकावताना उल्लेखनीय खेळ केला..सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी आणि फजार ॲल्फियन-मुहम्मद फिकरी या जोड्यांमध्ये याआधी तीन लढती पार पडल्या होत्या. इंडोनेशियाच्या जोडीकडे २-१ अशी आघाडी होती. याच पार्श्वभूमीवर दोन जोड्यांमधील ही लढत रोमहर्षक होईल, अशी शक्यता होती. प्रत्यक्षात बॅडमिंटन कोर्टवर चुरशीची लढाई पाहायला मिळाली..Sports: सिंधूची विजयी सलामी; सात्त्विक-चिराग जोडीचीही घोडदौड.सिंगापूर ओपन; मागील दोन वर्षांमध्ये पहिलेच अजिंक्यपदएक तास १३ मिनिटांच्या झुंजीनंतर यश सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीला पहिल्या गेममध्ये १८-२१ अशी हार पत्करावी लागली. मात्र, पुढील दोन गेममध्ये भारतीय जोडीने झोकात पुनरागमन केले. सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने दुसरा गेम २१-१७ व तिसरा गेम २१-१६ असा आपल्या नावावर केला. यासह भारतीने जोडीने पहिल्या स्थानावर मुसंडी मारली. एक तास १३ मिनिटांच्या झुंजीनंतर त्यांना यश लाभले.