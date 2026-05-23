Pune Cricket: अवनिश बुधवानीचा घातक मारा अन्‌ शरण हारलेची तुफानी खेळी; श्री क्रिकेट क्लबचा दणदणीत विजय

पुणे : पुणे जिल्हा क्रिकेट संघटना (पीडीसीए) आयोजित सदू शिंदे साखळी क्रिकेट स्पर्धेत श्री क्रिकेट क्लबने मेलबोर्न क्लबचा आठ गडी राखून पराभव केला. त्यात महत्वाचा वाटा अवनिश बुधवानीने केलेल्या अचूक गोलंदाजीचा होता..वडकी येथील रॉक २७ क्रिकेट मैदानावर झालेल्या लढतीत प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या मेलबोर्न क्लबचा डाव १२५ धावांत आटोपला. अवनिश बुधवानीने चार तर कृष्णा भाडाळेने दोन गडी बाद केले. प्रत्यूत्तर देताना श्री क्रिकेट क्लबने २ बाद १३० धावा करून विजय मिळविला..यावेळी शरण हारलेने सहा चौकार व दोन षटकारपासह नाबाद ४७ धावांची तर अर्जुन वाघने सहा चौकार व दोन षटकारासह ४४ धावांची खेळी करत संघाला विजय मिळवून दिला. हारले व धांडे या जोडीने तिसऱ्या विकेटसाठी नाबाद ७३ धावांची भागीदारी केली. श्रीरंग जोशीने दोन गडी बाद केले. `सामन्याचा मानकरी' हा मान अवनिश बुधवानीने पटकाविला..Vidarbha Cricket: बाद फेरीतील प्रवेशापासून विदर्भ ११० धावा दूर; उत्तर प्रदेशने दिले २०० धावांचे लक्ष्य, मोखाडेचे नाबाद अर्धशतक!.संक्षिप्त धावफलक ःमेलबोर्न क्लब - (२६.३ षटकांत) सर्वबाद १२५ (अर्णव पुरोहित १९, अवनिश बुधवानी ४-२६, कृष्णा भाडाळे २-२७, अर्जुन वाघ १-८, शिवाने भारद्वाज १-१७, आकाश पेडणेकर १-१७, अर्थव पाटील १-२०) पराभूत विरुद्ध श्री क्रिकेट क्लब - (१७.५ षटकांत) २ बाद १३० (शरण हारले नाबाद ४७, अर्जुन वाघ ४४, दिग्वीजय धांडे नाबाद २६, श्रीरंग जोशी २-३०).